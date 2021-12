Sergio Perez pense que les qualifications en Arabie saoudite pourraient devenir « très compliquées, très rapidement » en raison de problèmes de circulation.

La première séance d’essais du week-end s’est déroulée sans incident, mais il n’en va pas de même pour les FP2, avec un certain nombre de pilotes se trouvant dans le trafic. Perez était l’un des nombreux pilotes qui n’a pas pu réaliser un temps rapide avec des pneus tendres frais, incapable de trouver de l’air pur pendant un tour entier.

Étant donné que la piste est un circuit de rue étroit mais aussi extrêmement rapide et comporte des virages en aveugle, un tel trafic est extrêmement dangereux et plusieurs pilotes ont failli s’écraser.

En effet, alors que Checo profite de la piste, il pense que les choses pourraient se compliquer en qualifications.

« C’est un très beau circuit rapide et fluide, vraiment agréable, très amusant. » dit-il ensuite dans le paddock.

« Je pense que ça va être délicat en qualifications avec le trafic, la gestion du trafic. ça va être [a case of] essayer d’être là aux bons endroits, tu sais ?

« Nous avons vu ce qui s’est passé lorsque tout le monde était sur le pneu tendre à la fin… Cela peut devenir très délicat, très salissant, très rapidement. »

Et c’est tout pour vendredi 🏁 Max et Checo terminent FP2 en P4 et P9 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Wjuw6MvfPM – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 3 décembre 2021

Le samedi n’est pas le seul jour où il pense qu’il pourrait y avoir un carnage étant donné la nature punitive de la piste, illustrée par celle de Charles Leclerc gros crash à la fin du FP2.

« Ça va être très, très difficile d’obtenir le tour parfait là-bas », a déclaré le Mexicain.

« Mais je pense que dans la course, c’est une longue course devant nous et tout peut arriver donc nous devons juste rester là-bas.

« Je pense que ce sera une course intéressante », a-t-il ajouté.

« Beaucoup de choses peuvent arriver, nous avons vu Charles aujourd’hui, c’est une piste où si vous faites une erreur, cela peut être extrêmement coûteux, donc nous devrons simplement rester là-bas et y être autant que possible. »

Ce n’était pas une bonne journée dans l’ensemble en termes de rythme pour Perez, avec le Taureau rouge homme finissant FP1 et FP2 en P11 et P9 respectivement tandis que son coéquipier a pris P2 et P3.

Il attribue cela au trafic et est convaincu qu’il sera dans le coup quand cela comptera.

« Non, non, je ne pense pas », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si la course de vendredi reflétait son véritable rythme.

« Je pense qu’il y a beaucoup plus à venir demain donc j’espère que nous pourrons trouver le bon équilibre, le bon rythme pour être en lice demain. »