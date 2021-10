Sergio Perez décrit Max Verstappen comme le « pilote de la saison de Formule 1 jusqu’à présent »

Sergio Perez a approuvé les talents de son coéquipier Max Verstappen, affirmant que le Néerlandais a commis les « moins d’erreurs » en F1 cette année.

Verstappen aurait le droit de penser qu’il devrait avoir plus de six points d’avance au classement du Championnat du monde des pilotes avec six courses à disputer, ne serait-ce qu’à cause de l’éclatement des pneus de sa voiture Red Bull à quelques tours de la victoire dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Et c’est sans compter les accidents dans lesquels il a été impliqué en Grande-Bretagne et en Hongrie, dont aucun n’a été jugé de la faute de Verstappen mais qui lui ont coûté de précieux points.

Le Néerlandais a été pénalisé par les commissaires sportifs pour sa collision à Monza avec son rival pour le titre Lewis Hamilton, mais Perez y voit une erreur rare d’un pilote qui, pour le Mexicain, n’a montré aucune faiblesse évidente depuis qu’ils sont devenus collègues au début de cette saison. .

« Je pense que Max a été le pilote de la saison, pour être honnête, jusqu’à présent », a déclaré Perez aux journalistes.

«Je pense qu’il a fait le moins d’erreurs de quiconque là-bas. Il a mis les choses ensemble à un très haut niveau.

« La saison est encore très longue donc on verra plus tard. Jusqu’à présent, j’ai été surpris de manière très positive par la façon dont il livre sans erreur à un niveau aussi élevé.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Lorsqu’on lui a demandé si Verstappen avait des faiblesses, le joueur de 31 ans a répondu : « Je vais devoir y réfléchir, mais je ne pense pas vraiment qu’il y en ait. Pas évidents, encore.

« Evidemment, ce n’est pas facile d’être le coéquipier de Max car il ne fait qu’un avec la voiture. Il livre vraiment à un très haut niveau.

« Nous avons une voiture unique d’une certaine manière et cela n’a pas été facile. Il faut être très fort mentalement après chaque journée et je pense que c’est une de mes forces, d’en tirer le meilleur parti et d’essayer de tirer le maximum de chaque dimanche.

« C’est quelque chose de très différent de ce à quoi j’étais habitué. Certaines voitures sont plus faciles à adapter que d’autres, certains conducteurs s’adaptent plus facilement à d’autres.

« J’ai eu un processus difficile pour m’adapter à la voiture, mais rien de trop dramatique ou rien qui se démarque. C’est évidemment un très bon package et un package très compétitif.

« Max montre que cette voiture est, sinon la meilleure, l’une des meilleures du marché. »