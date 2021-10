Sergio Perez dépasse Lando Norris alors que Red Bull réduit le déficit face à Mercedes

Sergio Perez a dominé le FP2 à Austin alors que Red Bull réduisait son écart sur Mercedes, Lando Norris se classant deuxième.

Les pilotes Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont terminé troisième et quatrième aux essais et, malgré les simulations de qualification, ont effectué un tour plus lent qu’ils ne l’avaient fait lors des premiers essais – bien que le meilleur tour de Hamilton ait été supprimé, ce qui était plus rapide que ce que Perez avait réussi.

Max Verstappen était en retrait en P8 après avoir abandonné sa propre tentative de tour lancé, l’autre McLaren de Daniel Ricciardo complétant le top cinq du Circuit des Amériques.

Après que Mercedes soit apparue si dominante en FP1, tous les regards étaient tournés vers la réaction des équipes lors de leurs tours de qualification, en particulier lors de la deuxième séance d’essais libres.

La piste a été très animée au début, les équipes désireuses de sortir dans des conditions qui ont vu une température de piste accrue par rapport à la course du matin, ce qui rend la pratique de la gestion des pneus essentielle alors que les pilotes ont plus de tours au compteur.

Mais Norris ne pourrait pas suivre la plupart de ses rivaux au début, se plaignant d’une obstruction dans sa voiture qui gênait sa direction, ce qui l’a ramené dans son garage pour faire trier ses mécaniciens et lui a fait perdre environ 10 minutes de roulage.

Mais les deux rivaux du titre courraient bientôt côte à côte sur la piste, alors qu’ils allaient à fond jusqu’au virage 1 dans ce qui ressemblait à des conditions presque de course.

Hamilton s’éloignerait, mais Verstappen est venu sur sa radio et a dit « quel idiot stupide », à propos du conducteur de Mercedes, suivi d’un majeur levé hors de sa voiture.

Nous courons déjà à Austin alors que Hamilton prend la ligne intérieure et devance Verstappen au virage 1. « Stupide idiot », dit Max à la radio de l’équipe… #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 octobre 2021

Contrairement aux premiers essais, Red Bull était à égalité avec ses concurrents au titre sur le rythme des pneus moyens, avec Sergio Perez propulsant Bottas en tête des feuilles de temps lors de leurs premiers passages sur les pneus moyens, avec Verstappen et Hamilton en remorque et tout quatre voitures roulent à quelques dixièmes l’une de l’autre.

Peu de temps après cependant, les pneus tendres ont commencé à apparaître au début des simulations de qualification, et Hamilton est rapidement tombé dans les 1:34 et a mis un écart sain entre lui et le reste du peloton – mais son temps au tour a été supprimé, en raison de son dépassement. limites de piste au virage 19.

Perez s’est placé en tête du classement devant Norris, mais Verstappen n’a pas pu trouver l’air clair après quelques tentatives de tour lancé en raison de la situation du trafic autour de lui.

Le pilote Red Bull était visiblement frustré car il ne pouvait pas faire fonctionner sa simulation de qualification, disant « Je boxe, **** ça » à la radio, préférant se concentrer sur ses longs runs à la place et faire probablement sa huitième position au classement. non représentatif.

Temps chauds 🌡 Temps chauds sur les softs 🔥 pic.twitter.com/Zyf78N4Hzl – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 22 octobre 2021

Les simulations de long terme ont montré que les deux pilotes Red Bull avaient un rythme solide au volant d’un relais d’entraînement, tandis que Hamilton est resté dans son garage avec un problème à régler, mais il a pu sortir pendant les dernières minutes et effectuer un run plus court.

Après avoir dû s’arrêter lors de la première séance, Fernando Alonso était à nouveau dans la guerre vers la fin de la séance, car il a perdu le contrôle de son Alpine au virage 19 lors du virage.

Le double Champion du Monde a volé à reculons vers les barrières à l’extérieur, mais l’impact est apparu relativement mineur car il a réussi à se remettre en mouvement et à ramener sa voiture aux stands.

Sous le drapeau à damier, Lance Stroll a pris la sixième place dans son Aston Martin, Charles Leclerc et Carlos Sainz étaient de part et d’autre de Verstappen au classement, tandis que l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi a complété le top 10.

Fois

1 Sergio Perez Red Bull 1:34.946 24 tours

2 Lando Norris McLaren 0.257s 20 tours

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.364s 22 tours

4 Valtteri Bottas Mercedes 0.414s 24 tours

5 Daniel Ricciardo McLaren 0.511s 21 tours

6 Lance Stroll Aston Martin 0.615s 25 tours

7 Charles Leclerc Ferrari 0.626s 23 tours

8 Max Verstappen Red Bull 0.878s 23 tours

9 Carlos Sainz Ferrari 0.973s 24 tours

10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.192s 26 tours

11 Esteban Ocon Alpine 1.212s 22 tours

12 Pierre Gasly AlphaTauri 1.296s 25 tours

13 Fernando Alonso Alpine 1.430s 18 tours

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.612s 25 tours

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1.772s 30 tours

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2.037s 24 tours

17 Mick Schumacher Haas 2.095s 24 tours

18 Nicholas Latifi Williams 2.308s 26 tours

19 George Russell Williams 2.544s 21 tours

20 Nikita Mazepin Haas 3.080s 23 tours