Sergio Perez devrait rester en tête

Sebastian Vettel dit que si Sergio Perez est en tête du Grand Prix du Mexique, il « devrait » être autorisé à « rester en tête ».

Avant même que la première voiture n’entre en piste pour les FP1 du Grand Prix du Mexique, le sujet des commandes d’équipe fait les gros titres.

Red Bull est arrivé au Mexique face à une énigme car alors que leur seul pilote, Perez, est le garçon local et le favori de la foule, leur autre pilote, Max Verstappen, a besoin d’un maximum de points dans sa quête du titre.

Perez a minimisé le sujet lorsqu’il s’est adressé aux médias, en déclarant : « Cela dépend toujours de la situation car la plupart des décisions sont généralement prises pendant la course, pendant le feu de l’action, donc selon les circonstances, nous verrons.

« Mais je suis presque sûr que toute l’équipe, Red Bull, tout le monde, veut que je gagne ce week-end. »

Mais Red Bull le laissera-t-il remporter la victoire si cela se résume et Verstappen est celui derrière lui sur la piste qui cherche à marquer ces sept points supplémentaires.

Vettel, un ancien pilote Red Bull, a été invité à donner son avis sur le sujet.

« Eh bien, je ne suis pas un fan des ordres d’équipe », a-t-il déclaré selon GPFans. « Il y a deux ordres d’équipe différents.

« Il y a l’ordre où tu cèdes mais tu le récupères dans la même course si tu es sur des stratégies différentes.

« Ensuite, il y a l’ordre d’équipe où l’un doit s’écarter pour que l’autre puisse marquer plus de points.

« Maintenant, même si la situation est très facile à expliquer logiquement, je pense toujours que c’est mauvais, et je serais en faveur de ne jamais avoir d’ordres d’équipe.

«Je pense que c’est juste ennuyeux, personne n’aime ça.

« Maintenant, si Checo est en avance [leading the race] alors Checo devrait rester en tête, et s’il n’est pas en tête, il doit être dépassé par n’importe qui, que ce soit une Mercedes ou une Red Bull.

« Valtteri [Bottas] a été dans cette position [with Lewis Hamilton] et ce n’est pas agréable.

Son compatriote ex-Red Bull Daniel Ricciardo n’est pas non plus en faveur.

« Eh bien, écoutez, pour le moment, ma réponse est non, je ne le ferais pas », a déclaré le pilote McLaren.

Mais, a-t-il ajouté : « Si c’était la dernière course de la saison et que cet échange de position signifiait littéralement le titre mondial ou non, alors c’est peut-être un processus de prise de décision plus complexe.

« Mais une victoire à domicile, c’est la chose dont vous rêvez quand vous êtes enfant et si vous l’avez mérité sur la bonne voie, alors oui, j’ai l’impression que cela devrait être à vous. »

Verstappen se dirige vers le Grand Prix du Mexique avec un avantage de 12 points sur Lewis Hamilton. Perez est P4 et ne peut pas mathématiquement remporter le titre.