Sergio Perez DNF « fait très mal » dans la bataille du championnat des constructeurs

Sergio Perez a admis que son abandon en Arabie saoudite « faisait très mal », compte tenu des ramifications dans la lutte pour le championnat des constructeurs.

Perez a pris sa retraite de la course après avoir pris contact avec Charles Leclerc après avoir redémarré après une période de drapeau rouge lors d’un grand prix controversé à Djeddah.

Il est resté dans sa voiture pendant un certain temps après l’accident, alors qu’il tentait en vain de remettre sa RB16B en marche, et a finalement dû abandonner.

Ayant commencé P5, il était dans le mix pour concourir vers l’avant et continuer la bataille de l’équipe avec Mercedes au classement des constructeurs, mais le double podium de leurs rivaux a laissé à Red Bull la tâche improbable de combler un déficit de 28 points dans le dernière course de la saison le week-end prochain.

Un jour duro. Nada nos funcionó, no tuvimos suerte con la primera bandera roja. En el reinicio nos tocamos con Leclerc en donde ninguno tenía para dónde hacerse. Una carrera que necesitábamos como nunca, es difícil de digerir, pero todavía hay mucho en juego. #NeverGiveUp pic.twitter.com/XHJg5HeJ2m – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 5 décembre 2021

Le Mexicain a admis qu’il n’aurait pas pu être fait grand-chose pour le moment pour éviter le contact avec Leclerc lors d’un redémarrage effréné, et il a déclaré que c’était « une grande honte » d’être éliminé d’une course cruciale pour Red Bull.

« Ce n’était pas le meilleur week-end pour l’équipe, nous avons perdu des points cruciaux dans le championnat des constructeurs, nous allons donc maintenant à Abu Dhabi pour essayer de changer les choses », a déclaré Perez sur le site officiel de Red Bull après la course.

« Nous avons été un peu malchanceux avec le premier drapeau rouge mais nous nous sommes bien tirés après le deuxième redémarrage. Nous avons dépassé [Pierre] Gasly et Charles et comme je sortais du virage trois, il n’y avait tout simplement pas assez de place pour tout le monde, étant donné la façon dont le virage était.

« J’ai fini par m’emmêler avec Charles, il a coupé mon pneu arrière avec son pneu avant droit. Ce fut un mauvais moment pour tout le monde mais juste un moment très malchanceux.

« C’est juste dommage parce que nous avions besoin de ces points aujourd’hui. Je suis resté avec la voiture en piste car nous essayions de rallumer le moteur, nous pensions pouvoir le redémarrer mais il faisait un peu chaud donc nous avons dû abandonner.

« C’était une course très importante pour l’équipe aujourd’hui, donc celle-ci fait très mal mais il y a de l’espoir pour Abu Dhabi. Il y a toujours de l’optimisme et quelque chose pour lequel se battre et nous allons tout donner à la dernière course de la saison, alors regardons vers l’avant.

De l’autre côté du garage, Max Verstappen a pris la deuxième place derrière Lewis Hamilton dans la course, et les deux pilotes se dirigeront vers Abu Dhabi au niveau des points au classement Pilotes.