Sergio Perez doit “ accepter qu’il est plus lent ” que Max Verstappen

Sergio Perez doit accepter qu’il ne pourra pas égaler le rythme de qualification de Max Verstappen s’il veut réussir chez Red Bull, a-t-on affirmé.

Dans une discussion sur les perspectives de Perez lors du podcast F1 Nation, l’animateur Tom Clarkson a déclaré que le Mexicain devait se résigner à être «plus lent» que l’espoir du championnat du monde.

Perez a été amené par Red Bull dans l’espoir qu’il sera une deuxième arme majeure de leur arsenal contre Mercedes, à qui ils veulent lancer un défi pour un premier titre de champion du monde des constructeurs depuis 2013.

Depuis la sortie de Daniel Ricciardo à la fin de 2018, Red Bull se bat largement à une main, Pierre Gasly et Alex Albon n’ayant pas réussi à offrir le soutien nécessaire à Verstappen dans la course de Sir Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à l’avant.

Beaucoup plus expérimenté que ses prédécesseurs, Perez a connu une course bien plus forte que lors des qualifications au Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison lors de ses débuts dans l’équipe, terminant cinquième après avoir quitté la voie des stands après que son moteur soit temporairement coupé dans le tour de formation.

Il devait être 11e sur la grille après avoir raté la Q3 lorsque Red Bull l’a envoyé pour sa dernière course en Q2 avec les pneus moyens, sur lesquels ils avaient préféré commencer la course plutôt que les tendres.

De plus, Perez n’a pas eu de première séance de qualification sans erreur pour Red Bull – et Clarkson pense que le joueur de 31 ans ferait mieux de s’habituer à voir Verstappen devant lui sur la grille de manière régulière.

Répondant à la prédiction de l’ancien champion de GP2 Davide Valsecchi selon laquelle Red Bull a résolu son problème de savoir qui mettre aux côtés de Verstappen, Clarkson a déclaré: “ Tant que Perez ne laisse pas le rythme de Max Verstappen en qualifications l’atteindre, car je pense que cela a été le démêler tous les coéquipiers de Max avant. Donc tant qu’il accepte, il est plus lent… »

La prophétie fera l’objet d’un prochain examen dans le Grand Prix Made in Italy et Émilie-Romagne à Imola, pour lequel Clarkson a prédit une surprise sur le podium plutôt que le trio familier Hamilton-Verstappen-Bottas vu si souvent ces deux dernières années. .

«Je pense que Pierre Gasly va monter sur le podium», a-t-il déclaré. «Peut-être Verstappen P1, Hamilton P2, Gasly P3.»

