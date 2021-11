Sergio Perez « en voulait toujours plus » après une « journée très spéciale » au GP du Mexique

Premier pilote mexicain à mener sa course à domicile et premier sur le podium, Sergio Perez avoue qu’il « en voulait plus ».

Alors que son coéquipier Max Verstappen s’élançait au loin, remportant une victoire confortable au Grand Prix du Mexique, Perez a joué un jeu de stratégie contre le rival du Néerlandais pour le titre, Lewis Hamilton.

Se rapprochant du pilote Mercedes avec 10 tours à faire, Perez s’est rapproché de plus en plus de l’aileron arrière de la W12.

À un moment donné, avec deux à faire, il semblait que le pilote Red Bull pouvait faire mais il a échoué, franchissant la ligne 1,2 seconde plus bas.

P3 signifiait cependant toujours un podium lors de sa course à domicile, une première pour un pilote mexicain.

« Être sur le podium lors de votre Grand Prix à domicile, c’est quelque chose de très spécial », a-t-il déclaré.

«Je voulais plus, je veux gagner la course, et évidemment terminer 1-2 pour l’équipe aurait été incroyable.

« En fin de compte, nous sommes des gens tellement compétitifs que si nous terminons troisième, nous n’apprécions vraiment pas cela. Mais aujourd’hui est un de ces jours dont je dois profiter.

« La foule et le simple fait de voir tant de gens si heureux, et surtout sur le podium, comme tous ceux qui sont avec moi depuis le premier jour, étaient sur le podium.

« C’était extrêmement spécial pour moi. »

Parlant de sa bagarre en fin de course avec Hamilton, Perez a révélé que Red Bull avait pensé à sous-coter Hamilton dans les arrêts aux stands uniquement pour que le Britannique se rende au stand comme ils étaient sur le point de le faire.

Red Bull a donc choisi de garder Perez un peu plus longtemps, le pilote devenant le premier pilote mexicain à mener sa course à domicile.

Longtemps dans son premier relais, il a ensuite eu des pneus plus frais pour chasser Hamilton mais n’a pas pu terminer le travail.

« C’était vraiment serré », a-t-il déclaré.

« Il y a eu un tour où il était si critique de faire le dégagement. Évidemment, ils ont piqué ce tour, alors nous avons fait le contraire et nous sommes allés longtemps.

« C’était aussi un peu délicat avec les voitures doublées. Je pense que nous avons tous perdu du temps là-bas. C’était vraiment proche.

« Dépasser ici est vraiment difficile, étant donné leur vitesse en ligne droite, ils étaient vraiment forts là-dessus. Je n’ai pas eu la chance.

« Donc un peu dommage, parce que je pense que nous avions le rythme pour terminer 1-2 aujourd’hui. »

Le résultat de dimanche a permis à Verstappen de porter son avance sur Hamilton à 19 points tandis que Perez a réduit l’écart sur Valtteri Bottas à 20 points dans la course à la troisième place du championnat des pilotes.