Sergio Perez envisage de se retirer de la F1 sans l’offre de Red Bull

Laissé sans siège fin 2020, Sergio Perez a admis qu’il avait pris sa retraite de la Formule 1 avant l’arrivée de Red Bull.

Le temps de Perez à Racing Point [which was to become Aston Martin], était sur le point de prendre fin brusquement après que l’équipe ait signé Sebastian Vettel pour s’associer à Lance Stroll, ce qui a laissé Perez à la recherche d’un lecteur pour 2021, Red Bull étant sa seule possibilité à la fin de la saison.

Alex Albon a eu la possibilité de revendiquer le maintien de son siège, mais Red Bull a finalement choisi le vainqueur du Grand Prix de Sakhir à la place et Albon est passé à un rôle de réserve.

Après avoir joué le second violon de Max Verstappen en 2021, Perez souhaite monter son propre défi pour le titre au cours de la saison à venir – mais il a été interrogé sur un moment clé de sa première année chez Red Bull : monter sur le podium lors de sa course à domicile. au Mexique.

La foule locale l’a rugi tout le week-end et il y a eu des scènes ravissantes alors qu’il terminait la P3, et il a décrit la journée comme étant « très spéciale » – ce qui était tout un retour après avoir envisagé de quitter la Formule 1 à cette époque en 2020.

« C’était un très bon moment pour moi [and] pour ma carrière parce que j’avais toutes les personnes qui étaient avec moi depuis le premier jour », a déclaré Perez au podcast « The Edge » de TAG Heuer.

Les débuts de Checo chez Red Bull ont été un autre moment #F1 2021 qui est peut-être passé sous le radar : – Voiture arrêtée au tour de formation

– Une voiture complète a redémarré sans instructions et une radio cassée

– Départ de la voie des stands

– Finition P5 Il a été jeté dans le grand bain, mais l’a superbement géré 👏 pic.twitter.com/QUIsXfs0nG – PlanetF1 (@Planet_F1) 9 janvier 2022

« Et vous ne pouvez pas oublier le fait que l’année dernière, je n’avais pas de lecteur. J’aurais probablement mis fin à ma carrière en Formule 1 si Red Bull ne m’en avait pas donné l’opportunité.

« Juste pour avoir tous mes fans, ma foule, ma famille, toutes les personnes qui sont avec moi depuis le premier jour, Carlos Slim, mon principal supporter de ma carrière depuis le premier jour, m’a donné le trophée donc c’était très unique et un moment très spécial pour nous deux.

« C’était super, mais ce n’est pas suffisant. Je veux gagner mon grand prix à domicile un jour.

Perez a remporté sa première victoire Red Bull en Azerbaïdjan, après l’éclatement tardif d’un pneu de Verstappen dans la ligne droite principale à Bakou. Mais ayant été au plus bas lorsqu’il était sans entraînement, il a admis que plus de leçons sont tirées de l’adversité dans la carrière d’un conducteur que de la réussite.

« Je pense toujours que vous apprenez davantage des mauvais moments, et la chose la plus importante est de ne pas abandonner et de toujours regarder vers l’avenir », a déclaré Perez.

« Il y a toujours une nouvelle opportunité, il y a toujours un nouveau jour et vous pouvez faire mieux demain. »