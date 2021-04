Sergio Perez estime qu’il devrait être en pole position à Imola dimanche après-midi, mais une erreur lors de son meilleur tour l’a laissé tomber.

Perez a connu un début de week-end difficile, après avoir heurté Esteban Ocon en FP1 et signalé la séance, mais son week-end s’est progressivement amélioré, terminant P6 et P4 lors des deux prochaines séances d’essais.

Il a ensuite réalisé une brillante performance lors des qualifications lors de son deuxième week-end de course avec Red Bull, terminant deuxième, ce qui signifie qu’il s’alignera sur la première ligne de la grille pour la première fois de sa carrière en Formule 1.

Il pense qu’il aurait même pu propulser Lewis Hamilton en pole, sans une erreur qu’il a commise lors de son tour de piste.

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

S’adressant à Sky F1 après les qualifications, il a déclaré: «Tout d’abord, je dois dire bravo à l’équipe. J’ai fait une erreur et je les ai fait travailler dur pendant la journée donc c’est une bonne récupération.

«Le plus important est que nous montrons des progrès. Je ne m’attendais jamais à être ici aujourd’hui [given] où nous étions hier. Nous nous sommes améliorés, mais c’est juste important.

«J’aurais dû être en pole aujourd’hui, j’ai fait une erreur dans mon dernier virage, donc je pense que tout est positif, mais nous devons juste nous assurer de continuer à progresser et c’est demain ce qui compte.

Ce sera une course très différente de ses débuts pour Red Bull à Bahreïn où il a été contraint de partir des stands et de se frayer un chemin jusqu’à la cinquième place.

Dimanche, il sera aligné aux côtés du vainqueur du record de F1, Hamilton, et également devant son coéquipier Max Verstappen – la première fois que le Néerlandais est battu par un coéquipier au mérite lors des qualifications depuis 2018.

Avec le temps qui devrait être différent des conditions de samedi, avec un risque de pluie, tout cela ajoute à l’incertitude sur le déroulement du Grand Prix d’Émilie-Romagne, mais Checo semble assez heureux de continuer à apprendre à l’intérieur de sa nouvelle RB16B.

Il a ajouté: «Je pense que tout peut arriver demain. Nous sommes dans une stratégie différente de Lewis et Max, donc ça va être intéressant de voir ce que nous pouvons faire et le plus important [thing] c’est obtenir ces points, obtenir cet apprentissage qui est la priorité pour le moment. »

La performance de Perez a certainement gagné l’approbation du Dr Helmut Marko, qui a déclaré à Sky Allemagne: «Lors de sa première descente, Max avait [Lance] Promenez-vous dans le secteur 1 et perdez du temps là-bas. Dans sa 2e manche, il a eu quelques erreurs.

“Mais malgré cela, une très bonne performance de Perez, impressionnant à voir car ce n’est que sa deuxième course avec nous.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.