Sergio Perez était un «passager» dans le tour de qualification du sprint

Jason Floyd et Pete “The Heat” Rogers vous présentent UFC Live Before Lock le samedi 17/07/21. Ce soir c’est UFC Vegas 31 : Makhachev contre Moises avec une grande carte sur le pont. Rejoignez le meilleur duo du secteur alors qu’ils prévisualisent chaque stratégie MMA DFS d’affrontement, avec des choix MMA DFS et vous fourniront […] More