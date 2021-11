Sergio Perez explique les raisons de sa sortie choc en Q2 au Grand Prix du Qatar

Sergio Perez de Red Bull a attribué sa sortie en Q2 au Qatar à des changements dans la préparation des pneus, ainsi qu’à un manque de tours nets.

C’était un trait familier pendant des années chez Red Bull de voir Max Verstappen exceller en qualifications tandis que l’autre Red Bull avait du mal, mais lors des derniers tours, Perez avait mis un terme à cela après avoir mis fin aux qualifications traditionnelles dans les quatre premiers au cours des trois derniers tours.

Mais le coureur mexicain s’est décroché sur le circuit international de Losail, incapable d’échapper à la Q2.

Interrogé par Sky F1 sur ce qui s’était passé pour que sa session se soit si mal passée, Perez a répondu : « Nous avons un peu changé notre approche avec notre préparation de pneus et nous n’avons probablement pas réussi à le maîtriser en qualification.

« Et puis nous n’avons pas été en mesure d’avoir des tours nets la plupart du temps, et cela signifiait qu’en entrant dans le secteur 1, j’étais assez faible avec les pneus et l’adhérence. »

Perez a été interrogé sur les détails les plus fins de cette direction ratée que Red Bull a prise pour la préparation des pneus, mais il n’a pas donné grand-chose.

« C’est beaucoup de choses en arrière-plan, je devrais entrer dans trop de détails », a-t-il déclaré.

« Mais en général, je pense que c’est probablement ce qui nous a coûté un peu. »

🗣 « J’espère vraiment que le jour de la course, nous pourrons être forts et traverser le peloton pour être dans le mix pour les gros points. » @SCecoPerez sur les qualifications #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/sz38GthcB4 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 20 novembre 2021

Le coéquipier de Perez, Max Verstappen, a connu un samedi beaucoup plus productif, se méritant une place au premier rang aux côtés du poleman et rival pour le titre Lewis Hamilton – en attendant une audience avec les commissaires sportifs dimanche pour une prétendue violation des règles du drapeau jaune.

Et dans l’esprit de Perez, lui aussi avait été plus que capable de s’impliquer dans cette conversation.

Lorsqu’on lui a demandé si le rythme avait été dans la voiture pour être là-haut avec Verstappen, Perez a répondu : « Oui, définitivement, et je pense que nous avons été là tout le week-end.

« Donc, je ne vois aucune raison pour laquelle nous n’aurions pas dû être là aujourd’hui. »

À partir de la 11e place, Perez partira au moins sur ce qui est considéré comme le côté propre de la grille, mais il ne s’attend néanmoins pas à une course en douceur.

Avec le circuit de Losail composé presque exclusivement de virages rapides et rapides, il y a des craintes que les dépassements s’avèrent très difficiles.

« Ce sera une course difficile demain, ce ne sera pas facile », a accepté Perez.

Red Bull a désespérément besoin de Perez pour remonter la commande pour le défi de son championnat des constructeurs.

À l’approche du Grand Prix du Qatar, Mercedes a ouvert la voie, avec 11 points d’avance sur Red Bull.