Sergio Perez gagne à Bakou alors que Max Verstappen a une défaillance dramatique des pneus

Sergio Perez a remporté sa première victoire en tant que pilote Red Bull dans un fascinant GP d’Azerbaïdjan, son coéquipier Max Verstappen ayant subi une défaillance de pneu à cinq tours de la fin alors qu’il menait.

Red Bull se dirigeait vers ce qui semblait être un doublé presque certain avec Verstappen en tête, mais le pneu arrière gauche du Néerlandais s’est dégonflé dans la ligne droite de départ/arrivée pour lui refuser une victoire cruciale en course.

La course a été signalée par un drapeau rouge peu de temps après, Verstappen étant naturellement frustré et secoué après avoir percuté le mur à près de 200 mph – dans un incident similaire à celui qui a mis fin à la course de Lance Stroll 15 tours plus tôt.

Une fois que tout s’est joué dans une course effrénée de deux tours jusqu’à la ligne d’arrivée à Bakou, un nouveau Sebastian Vettel a remporté un superbe premier podium pour Aston Martin en P2 – remportant le titre de Pilote du jour pour la deuxième course consécutive, alors qu’il réalisait un neuf- place une amélioration par rapport à sa position de qualification.

Lewis Hamilton courait juste derrière Perez, mais il s’est bloqué au redémarrage et a fait carrière hors piste pour éliminer complètement le champion du monde en titre des points, ce qui signifie que Verstappen a maintenu son avance au championnat du monde malgré son retrait de la course.

Le podium final a vu une course folle à la ligne entre trois pilotes, mais Pierre Gasly a défendu magistralement de Charles Leclerc et Lando Norris pour prendre la troisième place.

Après le véritable carnage qui s’est ensuivi lors des qualifications samedi, il y avait de grands espoirs avant la course que les 51 tours de Bakou dimanche pourraient potentiellement produire la course de la saison jusqu’à présent – et cela n’a pas déçu.

Le départ de la course a vu le poleman Charles Leclerc, Hamilton et Verstappen s’enfuir dans l’ordre sur le court terme du virage 1, le grand joueur étant Perez – qui a dépassé Carlos Sainz et Gasly pour se placer P4, juste derrière son coéquipier .

Hamilton n’a même pas eu besoin de l’aide du DRS pour prendre la tête à la fin du tour 2, dépassant Leclerc dans la ligne droite de départ et d’arrivée et sortant de la portée d’une seconde du pilote monégasque pour l’empêcher d’utiliser l’ouverture de l’aileron arrière. de reprendre la P1 en course.

Leclerc a réussi à rester dans la fenêtre du DRS de Hamilton avec Verstappen sur une charge derrière et au 6e tour, Leclerc a glissé trop loin derrière et il était un choix facile pour Verstappen avant le virage 1 – car les deux premiers du Championnat du monde ont volé P1 et P2 sur la bonne voie. .

Perez a pu suivre son coéquipier sur Leclerc un tour plus tard, les deux Red Bull mettant la pression sur Hamilton pour la tête de la course, tandis que son coéquipier de Mercedes Bottas se débattait en P9.

Hamilton se plaignait d’un manque d’adhérence à l’arrière et il a ravitaillé à la fin du tour 11, perdant au moins deux secondes car il a été obligé d’attendre que Gasly passe devant son stand avant d’être relâché. Avec cette perte de temps, Verstappen est arrivé un tour plus tard et, avec un arrêt en douceur, a émergé confortablement devant le pilote Mercedes, avec en prime deux secondes d’avance.

Cependant, Perez volait dans la sœur Red Bull et malgré un lent arrêt de quatre secondes au 13e tour, il a réussi à en faire une Red Bull 1-2 sur la bonne voie en devançant la Mercedes. Sans son retard au stand, il y avait une chance que le Mexicain aurait même pu prendre la tête de la course une fois que Sebastian Vettel se serait arrêté de la tête.

Les deux Aston Martin ont été les dernières voitures à s’arrêter, Vettel sortant P7 alors qu’il exécutait un autre surcoupage comme il l’a fait à Monaco, Lance Stroll tentant un surcoupage avec un premier relais qui le mènerait au-delà de la mi-parcours, ce qui finirait par voir son course s’est terminée prématurément.

Verstappen, Perez et Hamilton se sont éloignés du reste du peloton tour par tour. Le Britannique a déclaré à la radio de l’équipe qu’il ne pouvait pas s’approcher de Perez dans le secteur intermédiaire et, alors qu’il avait l’avantage de la vitesse en ligne droite sur le Red Bull, il ne pouvait pas trouver son chemin dans la zone DRS.

Juste derrière, cependant, l’AlphaTauri de Gasly a continué sa forme depuis les qualifications et a pu dépasser Leclerc dans les arrêts aux stands, ouvrant un écart de trois secondes à la Ferrari derrière alors que la course approchait de la mi-course.

Devant, Verstappen a commencé à se dégourdir les jambes. Il a poussé pour signer le tour le plus rapide et a augmenté son écart avec Perez jusqu’à environ six secondes alors que le leader du championnat du monde a développé un coussin pour lui-même.

Après les chutes et les interruptions qui ont suivi lors des qualifications, Bottas s’est échappé au virage 16 et Nikita Mazepin dans la voie de secours au virage 4 était aussi proche que la course l’avait été de n’importe quel type de course sous drapeau jaune – jusqu’au 31e tour.

Un énorme shunt pour Stroll hors du virage 18 a fait sortir la voiture de sécurité, faisant carrière dans le mur à 190 mph, avec une défaillance du pneu arrière gauche laissant le Canadien en tant que passager, qui a été ramené à son garage dans la voiture médicale secouée mais sinon indemne.

Naturellement, Verstappen l’a laissé le plus tard possible pour reprendre de la vitesse au redémarrage, car tout sillage aurait pu donner un remorquage indésirable. Il a devancé son coéquipier et a réussi à creuser un écart de deux secondes en un seul tour.

Juste derrière les premiers, Vettel a profité d’une sortie lente au virage 1 pour que Leclerc se hisse en P5, tandis que Gasly était à peu près capable de garder le quadruple champion du monde derrière lui, mais le pilote Aston Martin a pu obtenir le travail effectué sur la ligne droite départ/arrivée plus tard dans le tour pour le mettre à une place du podium.

Hamilton maintenait la pression sur Perez que Verstappen devançait encore plus loin, mais quant à la sœur Mercedes de Bottas, il passait un mauvais moment et se voyait dépassé par Giovinazzi et laissant le Finlandais à la P14.

À l’improviste, cependant, Verstappen a été laissé filer dans la ligne droite principale après que son pneu arrière gauche a échoué à six tours de la fin, et le pilote Red Bull a fait claquer le mur à pleine vitesse près de la ligne d’arrivée.

Cela a surpris le pilote Red Bull et le mur des stands autant que n’importe qui d’autre, le directeur sportif Jonathan Wheatley a entendu sur les communications radio avec la FIA demander que la course soit signalée par un drapeau rouge en cas de nouvelle défaillance des pneus, ajoutant: “Nous obtenu zéro avertissement de cet échec. Rien. Rien sur une métrique, pas une vibration, rien.

Plutôt que de terminer la course plus tôt, cependant, un court tiret vers la ligne après un départ arrêté a été le verdict, les équipes étant autorisées à changer les pneus et à réparer les pièces endommagées sur leurs voitures dans des conditions de drapeau rouge.

Hamilton est venu à la radio de l’équipe avant le redémarrage pour assurer à son équipe que cette saison est un “marathon, pas un sprint” – laissant entendre qu’il envisage plus largement le Championnat du monde plutôt que d’être trop agressif pour tenter de remporter une course.

Cependant, ses freins fumaient visiblement avant que les feux ne s’éteignent à nouveau, il s’est bloqué au redémarrage et s’est retrouvé complètement hors des points.

Perez a dû arrêter sa voiture juste après avoir remporté sa deuxième victoire en course, avec un top trois composé du Mexicain, Vettel et Gasly probablement pas dans les prédictions d’avant-course de beaucoup de gens dans un Grand Prix d’Azerbaïdjan vraiment dingue.

Classement des courses

1 Sergio Perez Red Bull 1:44.703

2 Sebastian Vettel Aston Martin 1.385s

3 Pierre Gasly AlphaTauri 2.762s

4 Ferrari 3.828 de Charles Leclerc

5 Lando Norris McLaren 4.754s

6 Fernando Alonso Alpine 6.382s

7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 6.624s

8 Carlos Sainz Ferrari 7.709s

9 Daniel Ricciardo McLaren 8.874s

10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 9.576s

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 10.254s

12 Valtteri Bottas Mercedes 11.264s

13 Mick Schumacher Haas 14.241s

14 Nikita Mazepin Haas 14.315s

15 Lewis Hamilton Mercedes 17.668s

16 Nicholas Latifi Williams 42.379s

R George Russell Williams

R Max Verstappen Red Bull

R Lance Stroll Aston Martin

R Esteban Ocon Alpin

