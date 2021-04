Sergio Perez: Imola un guide des chances de titre de Red Bull

Sergio Perez s’attend à ce qu’Imola fournisse une perspective différente à Bahreïn sur la position de Red Bull contre Mercedes.

Lors des tests de pré-saison et du Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison, tous deux au même endroit, Red Bull avait la voiture la plus rapide – mais n’a pas remporté la course car Sir Lewis Hamilton a devancé Max Verstappen, aidé par une stratégie Mercedes supérieure. .

Mais la prochaine course dimanche, le Grand Prix Made in Italy et Émilie-Romagne, offre des contrastes avec Bahreïn, par exemple Imola est plus à l’abri du vent, aura des températures plus fraîches et est une piste plus difficile à dépasser en raison de son étroitesse. .

Perez, prêt pour son deuxième week-end de course avec Red Bull après les avoir rejoints pendant l’hiver, pense que l’équipe en apprendra davantage sur la possibilité de concourir pour le championnat du monde pendant toute la saison.

“Je pense que ce sera très serré avec Mercedes et nous verrons si le combat est lié au circuit”, a déclaré le Mexicain, qui a terminé cinquième à Bahreïn malgré le départ de la voie des stands après que son moteur se soit brièvement coupé pendant le tour de formation. .

«Ce sera intéressant de voir comment nous sommes à Imola sur une piste très différente de Bahreïn et de voir comment nous nous comparons à eux.

«Mon objectif est de faire une bonne course et j’attends le week-end avec impatience. Espérons qu’à Imola, nous pourrons revenir et être en lice pour nous battre pour un podium et, espérons-le, remporter la victoire.

«Contrairement à Bahreïn, les qualifications sont très importantes à Imola car on peut difficilement doubler là-bas, mais j’aime ça.»

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Verstappen, quant à lui, était frustré de terminer deuxième à Bahreïn, mais était pragmatique par la suite, probablement consolé en sachant que Red Bull avait considérablement augmenté par rapport à l’année dernière – et que des victoires devraient lui arriver.

“Bien sûr, il y a toujours des choses que nous pouvons faire mieux, mais c’est toujours facile à dire après un week-end de course”, a déclaré le Néerlandais.

«En tant qu’équipe, nous cherchons toujours à nous améliorer, mais c’est une chose constante sur laquelle nous travaillons, nous voulons toujours penser à l’avenir.

«Même si nous avions gagné à Bahreïn, il y a toujours des points à améliorer, surtout lorsque vous affrontez une équipe sept fois championne du monde, c’est ce que nous continuerons de faire à Imola. Je suis partant pour la bataille et c’est encore une très longue saison.

«Nous n’avons parcouru qu’une seule piste, donc chaque week-end, vous devez essayer de trouver à nouveau un bon équilibre dans la voiture, mais tout le monde apprécie ce défi de la Formule 1.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!