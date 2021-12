Sergio Perez estime que le circuit de la corniche de Djeddah est trop « dangereux » – et craint que le premier Grand Prix d’Arabie saoudite ne soit entaché d’un gros accident.

A peine achevée à temps, la nouvelle piste est une quantité inconnue pour tout le monde et a jusqu’à présent été à la hauteur de toutes les prédictions – qu’elle sera incroyablement rapide et excitante, avec des virages aveugles et des barrières prêtes à punir chaque erreur.

Heureusement, les qualifications se sont passées avec le seul accident significatif survenu juste à la fin lorsque le coéquipier Red Bull de Perez, Max Verstappen, a gâché sa chance de pole position en heurtant le mur au dernier virage – il a dû arrêter la voiture sur la bonne voie mais seul son orgueil était blessé, heureusement.

Cependant, Charles Leclerc a eu un gros shunt en FP2 et Perez pense que le facteur de risque est excessif, admettant qu’il est préoccupé par ce qui pourrait arriver le jour de la course.

Les deux Bulls ont joué leur rôle dans une qualification passionnante 🏁 Plus à donner demain 💪 pic.twitter.com/I0lJyeZecz – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 4 décembre 2021

« C’est un très beau circuit, très dangereux même s’il y a beaucoup de lignes droites qui tournent, virages et virages aveugles », a déclaré Perez, qui s’est qualifié cinquième, cité par The Race.

« Quand vous regardez certains des appareils embarqués, c’est assez effrayant. j’espère rien [bad] arrive demain.

« Je pense juste que la piste est un peu trop risquée sans raison, avec les vitesses que nous obtenons avec les deltas autour de la piste de certaines autres voitures, et c’est un peu inutile.

« Mais je pense que c’est probablement quelque chose que nous pouvons revoir après le week-end. »

Perez ne pense pas que les problèmes se limitent aux qualifications, car dans le grand prix lui-même, si vous « courez de près, un petit incident peut devenir vraiment, vraiment grave ».

Le joueur de 31 ans a également évoqué la nature physique du circuit pour les pilotes, qui accompagne le territoire sur des pistes de rue en raison du niveau de concentration requis car toute erreur peut avoir un coût élevé.

«C’est assez exigeant, a dit Perez. « Cet endroit et cette piste sont extrêmement exigeants. Cela met beaucoup de stress sur votre corps et mentalement, séance après séance pour être là, ce n’était pas facile.

Perez a ajouté que les qualifications avaient été « dominées par les pneus, essentiellement ».

Il a ajouté : « Nous avons vraiment eu du mal avec ça. Au final, l’approche que nous avons eue pour la Q3 n’était probablement pas idéale. Je n’ai pas pu égaler mon temps au tour en Q2 sur les médiums et ce n’est pas un résultat idéal.

« Mais la course sera si longue, il y a encore tellement de choses à jouer, donc tout peut arriver. »