Sergio Perez: Je dois être devant et vite

Sergio Perez ne se fraye pas un chemin dans la vie avec Red Bull, affirmant qu’il doit se mettre au courant le plus rapidement possible pour lui-même et pour l’équipe.

Perez est le troisième coéquipier de Max Verstappen en trois ans, le pilote mexicain remplaçant Alex Albon qui avait remplacé Pierre Gasly.

L’ancien pilote de Racing Point est bien conscient qu’il n’a qu’un contrat d’un an et que le Red Bull peut être impitoyable si nécessaire.

En tant que tel, il reconnaît qu’il doit courir à l’avant dès que possible.

«Je n’ai pas d’objectif fixe, je veux juste que ce processus se fasse le plus rapidement possible», a-t-il déclaré à Racer.

«L’équipe a besoin de moi là-haut et j’ai besoin d’être là-haut, donc ce n’est pas comme si je me détendais ici que tout viendra.

«Je travaille dur, les ingénieurs travaillent dur avec moi et ça finira par cliquer. Et au moment où cela arrivera, nous serons très forts.

Sur la base du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, Red Bull a une chance très réelle de se battre contre Mercedes dans les deux championnats cette saison, mais pour se battre pour les constructeurs, l’équipe a besoin à la fois de Verstappen et de Perez pour marquer des points.

C’est l’objectif de Perez lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne de ce week-end avec le joueur de 31 ans déterminé à suivre sa P5 de Bahreïn avec un podium.

“Je pense que ça va être très serré avec Mercedes et nous allons voir si le combat est lié au circuit”, a-t-il déclaré dans l’aperçu de l’équipe à Imola.

«Ce sera intéressant de voir comment nous sommes à Imola, sur une piste très différente de Bahreïn, et de voir comment nous nous comparons à eux.

«Mon objectif est de faire une bonne course et j’attends le week-end avec impatience.

«J’espère qu’à Imola, nous pourrons revenir et être en lice pour se battre pour un podium et, espérons-le, la victoire.

«Contrairement à Bahreïn, les qualifications sont très importantes à Imola car on peut difficilement doubler là-bas mais j’aime ça.»

Perez a le sentiment d’avoir «beaucoup appris» de sa sortie à Bahreïn où il a couru depuis la voie des stands suite à un problème électrique sur le tour de formation pour se classer cinquième au drapeau à damier.

Il a ajouté: «J’ai appris davantage sur le style de conduite de Max et sur la façon dont la voiture doit être conduite pour en tirer le maximum.

«Je pense que c’était le plus grand apprentissage.

«Je sais de quel équilibre j’ai besoin de la voiture tout au long du week-end.»

