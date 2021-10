Sergio Perez jure de « faire demi-tour » sa campagne 2021 en difficulté avec Red Bull

La saison 2021 s’effondre quelque peu pour Sergio Perez, mais il reste convaincu qu’il peut renverser la vapeur dans sa carrière Red Bull.

Il y avait une étape de la saison où Perez avait semblé apprivoiser la redoutable Red Bull RB16B, avec une première victoire pour l’équipe en Azerbaïdjan suivie d’une solide performance et d’une finition P3 au Grand Prix de France.

Les bons résultats ont cependant commencé à se tarir, et Perez se retrouve maintenant P5 au championnat des pilotes et sans terminer parmi les trois premiers en huit courses.

Un contrat est dans le sac pour 2022, donc Perez pourrait être pardonné d’avoir abandonné sa campagne 2021 et de compter les jours jusqu’en 2022, date à laquelle de nouvelles réglementations s’appliqueront à la Formule 1.

Cependant, ce n’est pas le cas, et Perez pense toujours qu’il peut sauver la campagne en cours.

“Non, pas du tout”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait une réinitialisation de 2022, cité par GPFans.

« Il y a encore un long chemin à parcourir. J’ai déjà été dans cette position et je vais changer les choses. Je n’ai pas de doutes.

“Chaque week-end, cela peut changer, donc j’attends avec impatience le reste de l’année et nous sommes dans une grosse bataille dans le championnat des constructeurs. [with Mercedes]. “

Perez n’a pas l’impression que son rythme a été un problème, mais plutôt la capacité de l’utiliser pour organiser un week-end de course.

Mais, il est convaincu que lui et Red Bull peuvent trouver une solution.

“Juste mettre les choses ensemble”, a-t-il expliqué comme moyen de renverser sa carrière chez Red Bull.

« Je pense que le rythme s’est beaucoup amélioré ces derniers week-ends. Nous devons juste nous assurer de rassembler le dernier morceau pour transformer les résultats.

“Nous l’avons déjà fait et je suis sûr que nous pouvons le faire [again]. Je crois pleinement en l’équipe, [there is] Encore un long chemin à parcourir.”