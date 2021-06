Sergio Perez : Max Verstappen ne prend pas de jour de congé, contrairement à certains…

in

Sergio Perez a félicité son coéquipier de Red Bull Max Verstappen pour la force de son éthique de travail, affirmant que le Néerlandais ne prend pas un jour de congé dans sa quête de progrès.

Verstappen a perdu la tête de la course en Azerbaïdjan avec seulement quelques tours à faire à Bakou, mais Perez a pu prendre le relais de son coéquipier et gagner la dernière fois.

Le couple s’étant maintenant installé dans son partenariat au sein du garage Red Bull, Perez a été impressionné par la façon dont le Néerlandais se comporte et travaille pour son succès.

“Max est un talent formidable”, a déclaré Perez à Sky F1. “Du premier tour de la FP1 au dernier tour dimanche, il est à 110%.

« Vous voyez avec les autres chauffeurs qu’ils ont des jours de congé. Il ne fait pas ça et livre à un très haut niveau. J’ai beaucoup de chance d’avoir cette référence en lui.

Alors que Perez prend le temps de se mettre à niveau dans sa nouvelle équipe, d’autres pilotes qui ont changé de garage comme Daniel Ricciardo et le retour de Fernando Alonso ont trouvé la vie plus difficile que prévu en début de saison, tandis que Perez pense qu’il peut garder sa forme depuis Bakou.

Mais le pilote Red Bull pense que la réduction du temps d’essais libres pour 2021, passé de 90 minutes à 60 à la fois en FP1 et FP2, peut être un facteur important dans le temps qu’il a fallu aux pilotes pour s’habituer à faire fonctionner leur nouvelle machine.

“Certainement”, a-t-il déclaré lorsque le sujet de la pratique réduite de la course à pied lui a été soumis. “Il y a si peu de temps maintenant et vous pouvez difficilement faire un changement de réglage en séance, donc cela rend la tâche plus difficile pour les pilotes qui ont changé d’équipe, mais dans l’ensemble, c’est toujours la même chose pour tout le monde.”

Perez a ajouté qu’il sentait que ses performances n’étaient pas tout à fait à la hauteur lors des cinq premières courses de l’année, son rythme le dimanche dépassant ses courses de qualification jusqu’à présent.

“Je ne mettrais pas de chiffre, mais je ne suis certainement pas satisfait des résultats dans l’ensemble”, a déclaré le joueur de 31 ans lorsqu’on lui a demandé de noter son temps chez Red Bull sur 10 avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

« Je suis content de la vitesse que j’ai montrée à certains moments, mais il y a encore beaucoup de potentiel. La seule fois où j’ai conduit cette voiture sur de longs runs, c’est essentiellement en course.

« Le week-end, avant une course, nous faisons probablement jusqu’à 10 tours sur les pistes à haute teneur en carburant, il n’y a donc pas beaucoup de marge de manœuvre pour y lire. Mais les choses ne feront que s’améliorer à partir de maintenant.

