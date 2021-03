Sergio Pérez mène lors de son dernier passage avec Red Bull à Bahreïn

14/03/2021 On à 12:20 CET



Sergio Pérez a clôturé la dernière séance d’essais matinale à Bahreïn en tête des feuilles de temps. El mexicano ha mostrado su rápida adaptación a su nuevo equipo ya un RB16B que incluso sin mostrar todas sus cartas, ya se ha erigido como uno de los monoplazas protagonistas en la pretemporada y un firme aspirante a las victorias en 2021. Esta tarde tomará el relevo au volant Max verstappen pour mettre fin aux trois jours de répétitions sur la piste de Sakhir.

Pérez a réalisé son meilleur tour dans la dernière étape de la matinée, après avoir roulé sur le circuit Pirelli C4, améliorant le bilan avec lequel il menait déjà le tableau, pour le laisser dans le définitif 1.30.187. Ensuite, Checo teste un nouveau nez depuis dix minutes.

Ferrari semble avoir fait un pas en avant et Charles Leclerc l’a montré en plaçant deuxième, trois dixièmes d’un Perez, mais avec le composé C3, moins rapide que celui utilisé par le mexicain. Lando NorrisTroisièmement, il a continué à offrir la meilleure version de la McLaren.

Huit pilotes ont terminé leur travail à Bahreïn ce matin, car cet après-midi ils ne feront que répéter Russell et Raikkonen au volant de la Williams et de l’Alfa Romeo, respectivement. À partir de 13 h 00 Fernando Alonso (Alpine) et Carlos Sainz (Ferrari) ils rejetteront la pré-saison pour leurs équipes respectives.

Times à 12:

1er S. Perez Red Bull 1’30 « 187 48 v

2e C. Leclerc Ferrari 1’30 « 486 +00 » 299 80

3e L. Norris McLaren 1’30 « 661 +00 » 474 56

4e P. Gasly AlphaTauri 1’30 « 828 +00 » 641 74

5e E. Ocon Alpine 1’31 « 310 +01 » 123 61

6e M. Schumacher Haas 1’32 « 053 +01 » 866 77

7e V. Bottas Mercedes 1’32 « 406 +02 » 219 84

8e G. Russell Williams 1’32 « 731 +02 » 544 77

9e K. Raikkonen A. Romeo 1’35 « 274 +05 » 087 91

10º L. Promenade Aston Martin 1’36 « 100 +05 » 913 80