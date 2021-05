Sergio Perez n’a pas besoin de Red Bull pour lui dire quoi faire

Sergio Perez dit que Red Bull “n’a pas à lui dire” quoi faire, il sait ce que l’équipe attend de lui et c’est de livrer des résultats.

La dernière fois sur le circuit de Barcelone, Perez a eu une mauvaise séance de qualification, commençant la course à la huitième place, ce qui signifie que son coéquipier Max Verstappen était le seul Red Bull dans la lutte contre Mercedes.

Le Néerlandais est sorti de la deuxième place, deuxième derrière Lewis Hamilton, et a déclaré qu’il était «seul» avec Helmut Marko et Christian Horner exhortant «désespérément» Perez à se joindre à la bagarre à l’avant.

Avec Verstappen et Hamilton en premier et deuxième, ou deuxième et premier, semaine après semaine, Marko estime que “ce championnat du monde sera également décidé par le deuxième pilote de l’équipe” – Perez et Valtteri Bottas.

Perez dit qu’il sait ce qu’il doit faire.

“Toute la pression vient de moi”, a déclaré le pilote mexicain lors de la préparation du Grand Prix de Monaco.

«Je veux vraiment livrer le potentiel maximum de la voiture, là où l’équipe évolue.

«L’équipe ne m’a mis aucune pression, je sais quel genre de travail je dois faire pour qu’ils n’aient pas à me dire quoi faire. La responsabilité est avec moi, c’est de livrer au maximum.

«Ce n’est pas principalement pour aider Max, c’est pour livrer, pour être dans le combat là où la voiture doit être. C’est aussi simple que ça.

“Je dois être là où la voiture mérite d’être et je n’ai pas pu le faire le week-end dernier.”

Le Grand Prix d’Espagne n’a pas été un bon week-end pour Perez mais il dit qu’il n’y a «aucune raison de s’inquiéter» de ses progrès depuis qu’il a rejoint Red Bull au début de cette saison.

Il a poursuivi: «Je pense que Barcelone était déjà terminé samedi pour d’autres raisons, mais si nous supprimons cette course, il y a des points positifs et beaucoup de progrès ont été réalisés.

«De nos jours, le temps de piste est très limité. Lorsque vous commencez le week-end, vous vous entraînez et vous devez vraiment y être, vous n’avez même pas beaucoup de temps pour faire un changement de configuration ou mettre en place un compromis. Nous allons à l’aveugle dans la course dimanche.

«C’est ce que c’est, c’est la même chose pour tout le monde à la fin de la journée, ça complique juste les choses pour les pilotes qui ont changé d’équipe, ayant ce temps limité sur la piste.

“Donc, pour moi, cela n’a pas beaucoup de sens de chercher une autre direction parce que Max a prouvé que sa direction fonctionne bien et je vois certainement un bon potentiel si je peux y arriver.”

