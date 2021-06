Sergio Perez “ne pouvait pas respirer” lors de la victoire “épuisante” de Bakou

Sergio Perez a défendu si fort contre Lewis Hamilton tout au long du Grand Prix d’Azerbaïdjan qu’il « ne pouvait plus respirer ».

Les qualifications sont restées une pierre d’achoppement pour Perez à Bakou, mais il a certainement compensé cela avec des progrès fulgurants de P6 sur la grille, se plaçant rapidement dans le peloton de tête aux côtés de Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc.

Le premier arrêt au stand de Perez n’était pas génial, mais il lui a suffi de sauter Hamilton qui a été retenu dans sa boîte pendant quelques secondes pour éviter une libération dangereuse, mais ce n’était pas la fin de l’histoire.

Une grande partie du reste de la course a vu Perez se défendre contre Hamilton, et cette pression n’a été relâchée qu’à quelques tours de la fin lorsque Hamilton est parti au virage 1, après avoir accidentellement actionné un interrupteur qui a modifié l’équilibre de ses freins.

À ce stade, c’était l’avance que Perez se battait pour maintenir, mais avec Hamilton finalement hors de vue, il a transformé cela en une première victoire avec Red Bull.

Naturellement, Perez était épuisé après la course, bien que la pression d’Hamilton soit devenue si intense qu’il « ne pouvait plus respirer ».

“Il était important de progresser pour moi-même, de progresser rapidement, d’avancer”, a déclaré Perez à Sky F1 alors qu’il revisitait les premiers tours.

« J’ai fait un premier tour formidable, dépassant [Pierre] gazeux [and Carlos] Sainz, et à partir de ce moment-là, je suis juste allé avec les leaders et la course est venue à nous étape par étape.

« Malheureusement, nous avons eu un arrêt très lent. J’ai eu un très bon tour, un super tour, j’étais je pense presque une seconde plus rapide qu’avant.

“Alors peut-être que cela aurait été très proche avec Max. Cela m’aurait certainement donné un peu de liberté avec Lewis pour faire chauffer mes pneus.

“Je suis venu très près de lui avec des pneus froids, et depuis lors, c’était à fond, tour après l’autre Lewis était sur ma remorque, le DRS, et c’était vraiment difficile de le garder derrière.

« Je ne pouvais pas respirer, je n’arrivais pas du tout à trouver le rythme pour gérer mes pneus et je devais juste être à fond les uns après les autres.

“Et aussi s’occuper du carburant – c’était une course assez épuisante.”

Bakou était, cependant, un énorme pas en avant pour Perez, et avec un solide RB16B sous lui, ses espoirs sont grands pour le prochain Grand Prix de France.

« Je pense que nous avons une très bonne voiture. Je comprends mieux, nous avons déjà montré lors des deux dernières courses que nous pouvons être là en courses et en qualifications », a-t-il expliqué.

“Rassembler le tout et rassembler cette adaptation est un processus que nous traversons, apprenant course par course, mais je pense que nous avons certainement fait de bons pas.”

