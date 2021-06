Sergio Perez pense que O’Ward peut rivaliser avec les “meilleurs”

. vous est proposé par NVIDIA GeForce NOW. GFN transforme instantanément presque n’importe quel Mac, iPhone ou iPad en une puissante plate-forme de jeu. Découvrez le jeu de la semaine, Apex Legends, et partagez des moments en utilisant GeForce NOW Highlights pour gagner de superbes équipements de jeu, cliquez ici pour en savoir plus. Biomutant […] More