Christian Horner a salué la façon dont Sergio Perez réagit à son rôle chez Red Bull de diverses manières.

Non seulement le Mexicain livre-t-il désormais régulièrement sur la bonne voie, mais il contribue également à l’atmosphère la plus conviviale dont se souvient le directeur de l’équipe.

Bien que Perez ait remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan après la chute de son coéquipier Max Verstappen en raison d’une crevaison de pneu alors qu’il était fermement aux commandes, les résultats de ses 15 premières courses avec Red Bull ont été décidément mitigés.

Mais depuis la Turquie, le centime semble avoir bel et bien baissé et une série de trois troisièmes places consécutives a fourni un solide soutien à Verstappen et a amené Red Bull à un point de Mercedes au classement du Championnat du monde des constructeurs.

Lors de sa course à domicile au Mexique, cela aurait pu être encore mieux pour le joueur de 31 ans, mais il a failli rattraper et dépasser Lewis Hamilton pour la deuxième position.

Cela aurait été la cerise sur le gâteau pour Red Bull avec Verstappen avec 19 points d’avance au classement des pilotes dans tous les cas – mais néanmoins, Horner ne se plaint pas de ce que Perez produit maintenant, il a développé plus de confiance dans sa voiture.

Quelle heure est-il, @SChecoPerez ? pic.twitter.com/BdhYwaf7FK – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 7 novembre 2021

« Je pense que nous avions un bon rythme dimanche, vous pouviez voir avec ‘Checo’ qu’il se rapprochait tellement dans les derniers tours, mais il a fait une excellente course », a déclaré le directeur de l’équipe à Sky F1.

« Ils arrivaient à un peu de circulation, Lewis a « boxé » pour s’assurer qu’il conservait sa position sur la piste, mais ensuite nous avons donné à « Checo » environ 10 tours de meilleurs pneus et il a vraiment fait cela à la fin de la course, donc une belle course pour lui.

« Il a retrouvé sa forme lors des trois ou quatre dernières courses et cela nous offre tellement plus d’options.

« Il est totalement en phase avec cela, il pose également toutes les questions depuis la voiture, et je dois dire que c’est probablement l’un des meilleurs, sinon le meilleur, esprit d’équipe que nous ayons jamais eu dans cette équipe. »

Red Bull est le favori pour gagner à nouveau grâce à Verstappen lors de la prochaine course au Brésil, mais Horner refuse d’être trop confiant quant à la perspective de titres avec quatre grands prix restants.

« Regardez, il y a encore un long chemin à parcourir, encore beaucoup de points disponibles, et nous devons juste continuer à faire ce que nous faisons, continuer à attaquer, continuer à pousser et maximiser chaque week-end », a-t-il déclaré.

