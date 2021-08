Sergio Perez raconte les luttes de Daniel Ricciardo

in

Traitant d’un coéquipier solide, d’une nouvelle unité de puissance et d’une voiture très différente de celle à laquelle il est habitué, Sergio Perez dit qu’il peut comprendre les difficultés de Daniel Ricciardo.

Perez est l’un des quatre pilotes qui ont changé d’équipe pendant la saison morte, les autres étant Ricciardo, Sebastian Vettel et Carlos Sainz.

Sainz, il est juste de le dire, est celui qui s’est ajusté le plus rapidement, menant sa bataille intra-équipe chez Ferrari tandis que Vettel devance également son coéquipier Aston Martin au classement.

Ricciardo, en revanche, est celui qui a plus de mal que les autres.

Perez, qui a rejoint Red Bull depuis Racing Point, se rapporte aux difficultés de l’Australien.

“Nous sommes dans un bateau très similaire en termes de différences entre nos voitures et nos groupes motopropulseurs par rapport à ce à quoi nous sommes habitués”, a-t-il déclaré dans une interview avec The Race.

“Avoir une unité de puissance différente, c’est aussi un style de conduite différent et des techniques différentes, en course également. Nous avons dû nous adapter à probablement la plus grande différence là-bas. »

Il a ajouté : « C’est tellement difficile de s’adapter aux choses parce que vous n’avez pas le temps.

“Et aussi, vous recherchez des millimètres de choses qui feront une énorme différence dans vos performances.

“Nous parlons de dixièmes de seconde ici, et il y a juste une ou deux choses que vous devez corriger et tout d’un coup, vous obtenez le temps au tour.”

Perez a également le défi supplémentaire de s’associer à Max Verstappen.

Le Néerlandais a remporté cinq courses cette saison contre celle de Perez, et est au cœur de la lutte pour le titre, à huit points de Lewis Hamilton. Perez en a 104 contre 187 pour son coéquipier.

“Nous ne pouvons rien enlever à Max, il est vraiment en accord avec la voiture et il est évidemment le pilote de F1 actuel le plus rapide sur la grille – le plus en accord avec la voiture, ne commet pratiquement aucune erreur”, a déclaré Perez.

“J’ai une référence assez solide à cet égard avec lui.”

Il a ajouté: «Il y a évidemment certaines choses avec lesquelles il est très à l’aise et auxquelles il est habitué depuis je ne sais pas combien d’années.

« Mais c’est juste naturellement plus facile. Tout est dans sa tête, donc pour moi, tout doit consciemment rogner, réfléchir à certaines choses. »

Et puis, bien sûr, il y a les attentes qui accompagnent la course pour Red Bull.

“Je suis évidemment arrivé dans une équipe capable de se battre pour le championnat du monde tout de suite, donc je n’avais pas cette accumulation là-dedans”, a déclaré Perez.

« Mais je vais bien, je suis content de mes améliorations. Et je pense que les résultats sont probablement pires que la vitesse.

« Ce n’est qu’une question de temps et je vais continuer à m’améliorer. Je ne grandirai qu’avec l’équipe à partir de maintenant.

« Je suis très compétitif et je veux faire de mon mieux, mais je dois aussi être réaliste et prendre les points positifs, car il y a de bons points positifs.

« Cela n’a pas été si facile cette saison avec le manque de tests, mais je dois encore prendre beaucoup de points positifs. »