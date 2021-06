Sergio Perez/Red Bull ont besoin d’un “temps d’arrêt” pour les négociations contractuelles

in

Sergio Perez dit que lui et Red Bull ont besoin d’un peu de “temps d’arrêt” pour qu’une fenêtre s’ouvre où ils peuvent commencer à parler de contrats.

Le coureur mexicain a été inscrit pour 2021 alors que Red Bull recherchait un pilote qui pourrait soutenir sa candidature aux titres des pilotes et des constructeurs.

Et alors que les premiers tours étaient plutôt incohérents, Perez semble maintenant se familiariser avec sa RB16B, remportant la victoire en Azerbaïdjan avant de s’insérer fermement dans la bataille Mercedes/Red Bull au Grand Prix de France.

C’était une approche différente de Red Bull de recruter en dehors de leur programme de pilotes en embauchant Perez, et bientôt l’équipe devra décider si cette voie fonctionne ou non.

Mais avec les équipes qui se dirigent maintenant vers l’Autriche pour la deuxième partie du triple titre, Perez et Red Bull sont trop occupés en ce moment pour tenir des pourparlers contractuels.

“Je pense qu’en ce moment, nous sommes tellement occupés par les courses, trois de suite”, a répondu Perez lorsque les journalistes lui ont demandé quand il aborderait Red Bull pour un nouveau contrat.

“Il y aura des temps morts où nous pourrons en parler et j’espère que cela ne prendra pas trop de temps.”

Perez veut cependant que les pourparlers soient terminés et dépoussiérés rapidement, rappelant les événements de la saison dernière lorsque Racing Point a fait l’appel de choc pour le remplacer par Sebastian Vettel pour 2021 alors que l’équipe se transformait en Aston Martin.

Les rumeurs ont couru pendant plusieurs mois avant que la décision ne soit prise, et cela a laissé Perez sur la touche pour 2021, Red Bull intervenant en post-saison pour sauver sa place sur la grille.

“Je n’ai pas une bonne expérience quand vous prenez autant de temps”, a-t-il déclaré.

«Je vois cela comme une chose naturelle lorsque vous êtes à l’aise dans l’équipe, que vous travaillez avec eux et que l’équipe travaille avec vous, c’est quelque chose qui devrait se passer très bien et nous devrions simplement le retirer de la saison et nous concentrer sur les bonnes choses. . “

Avant le Grand Prix de Styrie, Perez se retrouve P3 dans le championnat des pilotes, à 35 points de Lewis Hamilton et 47 derrière son coéquipier et leader du championnat Max Verstappen.

