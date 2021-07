Sergio Perez “regrette” ses erreurs lors de ses affrontements avec le GP d’Autriche

Sergio Perez dit avec le recul qu’il aurait fait les choses très différemment dans ses batailles avec Lando Norris et Charles Leclerc en Autriche.

Perez était au cœur de l’action au Grand Prix d’Autriche alors qu’il tentait de combattre Norris pour la deuxième place.

En essayant de contourner le virage 4, le pilote McLaren a refusé de céder un pouce et Perez était hors de la piste et dans le gravier.

Il est passé de la troisième à la 10e place tandis que Norris a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir poussé un rival hors de la piste.

La réaction immédiate du Britannique a été de qualifier les singeries de Perez de “stupides” alors qu’il a ensuite défendu ses propres actions, affirmant que si quelqu’un essayait de contourner l’extérieur, c’est ce à quoi il peut s’attendre.

Perez concède avec le recul que ce n’était pas la bonne décision de sa part.

“Je pense qu’avec Lando, j’ai vu l’écart et j’y suis allé”, a déclaré le pilote Red Bull cité par Crash.net.

« Cela n’a pas fonctionné comme je l’espérais, mais je devais y aller – cela aurait constitué ma course.

«Avec le recul, si j’avais attendu plus, j’aurais probablement pu l’avoir plus tard et ainsi de suite, donc le résultat aurait été bien meilleur.

« C’est toujours facile à savoir après la course.

Cependant, ce n’était pas la seule erreur de Perez de la journée.

Il s’est ensuite heurté à Leclerc, poussant à deux reprises le pilote Ferrari hors de la piste, ce qui l’a non seulement frappé de deux pénalités de cinq secondes, lui coûtant la cinquième place, mais également des points de pénalité sur son permis.

« Avec Charles, ajouta-t-il, c’était un peu trop près.

« Je pense que je regrette le premier, le premier incident avec lui dans le virage 4 parce que je pense que nous étions tout simplement trop chauds avec tout – les freins, les pneus.

«J’aurais dû éviter de le toucher sur ce premier coup, donc comme je le dis, celui-ci était probablement juste pour obtenir le penalty.

“Mais le deuxième, je ne pouvais pas faire grand-chose parce que je poussais et j’ai perdu la voiture au milieu du virage et finalement le second tour s’y termine.

« C’était une très mauvaise course de ma part. J’en ai réinitialisé, pris les points positifs qui étaient le rythme en qualifications et aussi le rythme en course dans l’air clair et ainsi de suite.

“J’espère juste que ce week-end nous pourrons en avoir un bien meilleur.”

