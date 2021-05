Sergio Perez remet en question la représentation médiatique de Max Verstappen

Sergio Perez a plaisanté en disant qu’il comprend maintenant pourquoi les médias présentent Max Verstappen comme le «terrible» coéquipier – mais ce n’est pas la personne qu’ils incarnent.



Pierre Gasly et Alex Albon ont tous deux perdu leur siège Red Bull ces dernières saisons à la suite d’une lutte pour rivaliser avec le niveau de performance de Verstappen.Pour 2021, Red Bull s’est donc tourné vers le maestro du milieu de terrain Perez.

Le Mexicain avait acquis une réputation au cours de nombreuses années en tant qu’artiste hors pair dans le peloton du milieu de terrain le dimanche, soignant souvent ses pneus Pirelli bien au-delà de leur date de péremption, et Red Bull espère qu’il sera l’ingrédient manquant alors qu’ils tentent de l’obtenir. deux voitures de retour dans le combat avec Mercedes.

Mais d’abord, Perez est en train de s’adapter au RB16B. Il a été frustré après avoir gâché une occasion en or d’un premier podium Red Bull à Imola quand il a filé peu de temps après la reprise de la course. Cela est venu après une vrille derrière la voiture de sécurité plus tôt dans l’après-midi.

Il a surqualifié Verstappen à Imola, prouvant que le rythme est vraiment là pour être associé à la cohérence, mais Perez découvre maintenant exactement pourquoi les médias font la promotion de Verstappen en tant que tueur de son coéquipier.

«Vous avez lu à maintes reprises dans les médias à quel point Max Verstappen est terrible pour son coéquipier. Eh bien, je comprends maintenant parfaitement pourquoi cela est toujours dit. Ils ne le disent pas pour rien », a-t-il plaisanté en s’adressant à Sky F1 avant le Grand Prix du Portugal.

Mais Perez a précisé qu’en tant que personne, Verstappen ne correspond pas à l’image qui est dépeinte de lui.

«Je suis positivement surpris par l’attitude de Max», a-t-il expliqué.

«Bien sûr, je le connaissais déjà un peu car nous courons les uns contre les autres depuis de nombreuses années. Mais lorsque vous roulez ensemble pour une équipe, vous passez plus de temps ensemble et vous apprenez à mieux vous connaître.

«Son image est très différente de ce qu’il est vraiment en tant que personne. Il est très accessible et bien sûr il veut être rapide et bien sûr il est très compétitif, mais je n’ai rien vu de ce que vous entendez dans les médias. Je suis très impressionné par Max à cet égard.

