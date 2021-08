Sergio Pérez renouvelle chez Red Bull pour 2022

27/08/2021 à 14h45 CEST

Red Bull a officialisé pendant le Grand Prix de Belgique le renouvellement de Sergio ‘Checo’ Pérez, qui continuera dans l’équipe autrichienne en 2022 partageant la boîte avec Max Verstappen pour la deuxième saison. Le pilote mexicain a réussi à convaincre Helmut Marko et Christian Horner avec sa performance jusqu’à présent cette année. L’équipe des boissons énergisantes parie ainsi sur la stabilité et l’expérience en vue de la saison prochaine, au cours de laquelle la F1 s’attaquera à un changement de règlement drastique.

Pérez, 31 ans, vainqueur du GP d’Azerbaïdjan cette année, a joué un rôle fondamental dans la lutte de Red Bull pour le championnat des constructeurs et a maintenu une bonne ambiance dans l’équipe dirigée par Verstappen, fixée chez Red Bull jusqu’à fin 2023. En AlphaTauri ils restent Pierre Gasly et Yuki Tsunoda d’ici 2022.

Le Mexicain est arrivé en F1 en 2011 aux mains de Sauber. En 2013, il a fait un bref saut chez McLaren, puis s’est taillé une longue étape à Force India / Racing Point, où il a remporté fin 2020 une victoire inattendue qui lui a ouvert les portes de Red Bull pour cette année. En 202 courses à ce jour, il a cumulé deux victoires, cinq meilleurs tours et 12 podiums.

Christian Horner précise que “Checo est un membre très respecté de l’équipe et son expérience et ses compétences en course sont inestimables alors que nous nous battons pour le championnat des constructeurs. Son intégration dans l’équipe en général a été parfaite et nous avons été impressionnés par ses performances durant la première moitié de saison, qui montrent de quoi il est capable dans notre voiture. »

“L’année prochaine, nous entrons dans une nouvelle ère de la Formule 1 avec des règlements et des voitures entièrement révisés, et avec plus de 200 courses et une décennie d’expérience à son actif., Checo jouera un rôle essentiel en aidant l’équipe à naviguer dans cette transition et à maximiser RB18. Notre objectif actuel est de terminer la saison 2021 aussi fort que possible. et nous sommes impatients de voir Checo construire une première saison réussie avec l’équipe », conclut Horner.