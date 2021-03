L’ingénieur Red Bull Paul Monaghan a félicité le «brillant» Sergio Perez pour sa «présence d’esprit» pour redémarrer sa voiture au Grand Prix de Bahreïn.

Il y avait beaucoup d’attention portée sur Red Bull à l’approche de l’ouverture de la saison, avec des rumeurs selon lesquelles ils seraient potentiellement favoris devant Mercedes, et Perez était très sous les projecteurs que ce deuxième siège Red Bull apporte souvent.

Ce n’était certainement pas le départ qu’il aurait espéré, ne se qualifiant que P11, mais les choses ont empiré avant même le début de la course.

Il a subi une coupure électrique pendant le tour de formation et il a semblé pendant un certain temps comme s’il pouvait être dans un DNS lors de ses débuts avec Red Bull, mais il a pu redémarrer la voiture et repartir de la fin de la voie des stands.

Il a révélé après la course, dans laquelle il est monté cinquième, qu’il était très proche de sortir de la voiture, mais Monaghan a salué l’initiative dont il a fait preuve.

Comme cité par Motorsport Week, il a déclaré: «Sur les tours de la grille, il n’y avait aucun signe d’erreur, la voiture s’est parfaitement comportée.

«Sur le tour de formation, nous avons commencé à avoir des difficultés. Il y a une découpe sur la voiture qui la protège et c’est assez divertissant, la séquence des événements.

«La chose a perdu toute alimentation électrique, Checo a la présence d’esprit, comme lorsque votre ordinateur portable a mal tourné, vous l’éteignez et le rallumez.

«Le volant reprend vie, démarre le moteur, [he] revient au bout de la voie des stands et attend que tout le monde se forme et repart de la voie des stands.

«Comme c’est souvent le cas avec ce genre de pannes intermittentes, la voiture roule alors sans faute bien sûr.

«Il était brillant, il a récupéré, il n’a pas été frustré. Il n’a pas perdu sa motivation, il a continué et a gravi les échelons et a fait une course très décente et il nous a marqué beaucoup de points en étant sur le bord de la route dans le tour de formation et sans puissance dans la voiture. .

«Dieu merci pour lui d’avoir la présence d’esprit. Il n’avait pas de communication radio, nous ne lui avons pas dit de réinitialiser l’allumage, il l’a fait pour nous.

Venir de l’arrière de la grille n’est pas quelque chose dont Perez est étranger, l’ayant fait au même endroit la saison dernière – bien que sur un circuit différent – pour remporter sa toute première victoire en Grand Prix.

C’était des circonstances différentes, cependant, avec une collision le mettant mort en dernier, mais cette fois-ci, c’était un problème technique qui aurait bien pu l’exclure de la course.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé», a admis Perez. «Tout s’est passé. J’ai perdu le moteur, j’ai perdu l’allumage, je pensais que c’était tout.

«Puis j’ai entendu Jonathan [Wheatley] à la radio et c’était comme «quoi», ce truc s’est réveillé, j’ai mis le moteur en marche et j’ai dû partir de la voie des stands.

«Il y a beaucoup de travail à faire pour être en lice là où nous voulons être, mais le positif est que le rythme était bon, donc nous y arrivons.

