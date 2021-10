Sergio Perez se félicite du podium après les derniers tours «si malchanceux»

Après avoir senti que sa chance était complètement perdue à Monza et Sotchi, Sergio Perez a finalement remis les pendules à l’heure avec P3 au GP de Turquie.

Amené pour assister une attaque Red Bull sur le championnat des constructeurs et pour aider Max Verstappen dans une poussée du championnat des pilotes, Perez s’était retrouvé dans un récent sort de baron.

La seconde moitié de la campagne a été lente pour Perez, mais il a enfin pu remonter sur le podium du Grand Prix de Turquie, son premier top 3 depuis le Grand Prix de France en juin.

C’était un résultat attendu depuis longtemps, d’autant plus que Perez a estimé que les deux manches précédentes avaient vu les podiums cruellement arrachés à son emprise.

« Honnêtement, les dernières courses ont été si malchanceuses », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après le Grand Prix de Turquie.

« A Monza, j’ai terminé sur le podium mais j’ai eu la pénalité ; Russie, trois tours à faire, j’étais sur le podium.

« C’est déjà comme venir depuis de nombreuses courses mais c’est certainement agréable, surtout comme aujourd’hui [Sunday] où je me sentais tellement mal à l’aise avec la voiture et nous n’avions pas tout à fait le rythme pour rivaliser avec les Mercs, et j’ai l’impression que nous avons maximisé notre résultat aujourd’hui et je suis sûr que si nous sommes capables de le faire pour les six prochaines courses, nous peut encore gagner le championnat.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Si Red Bull doit goûter à la gloire du titre pour la première fois depuis 2013, alors Perez devra jouer un rôle clé à cet égard.

Ce sera donc un grand coup de pouce pour Red Bull que Perez soit d’accord avec l’idée qu’il a franchi un cap après cette performance en Turquie.

« Oui, définitivement », a-t-il répondu à cette suggestion.

« Tout le week-end a été beaucoup plus compétitif. Hier [Saturday] En qualifications, nous n’avons pas pu le montrer parce que nous étions très agressifs avec notre stratégie, ce qui nous a mis en retrait avec les pneus tendres en qualifications.

« Je pense que nous manquons juste les quelques dixièmes que nous avions en main, car nous avons montré un bon rythme tout au long du week-end et je suis sûr que nous aurions pu faire de bien meilleures qualifications. Alors oui, je peux certainement voir cette compréhension, je me rapproche davantage de la voiture. »