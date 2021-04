Sergio Perez a déclaré qu’il y avait «beaucoup de politique» qui a conduit à la fin de son passage chez McLaren après une seule saison, et non des problèmes de performance.

Après avoir fait irruption sur la scène à Sauber, Perez a ensuite remporté sa première opportunité avec une équipe qui devrait défier au sommet de la Formule 1 lorsque McLaren l’a recruté pour 2013.

Cette saison, McLaren n’a pas réussi à faire une seule apparition sur le podium et, malgré 49 points, Perez a quitté l’équipe à la fin de la saison avec plusieurs pilotes, dont son coéquipier Jenson Button, peu impressionnés par le style de conduite agressif de Perez.

Mais Perez a estimé qu’il y avait beaucoup plus de politique en jeu.

«Cette année-là, je pense qu’il y avait beaucoup de politique parce que le côté conducteur n’était pas si mal. Je suis entré dans une équipe assez inexpérimentée à côté de Jenson et c’était essentiellement son équipe, il était champion du monde », a-t-il déclaré à Sky F1.

«Je l’ai surqualifié, donc en termes de rythme, je pense que vous pouviez voir que le jeune avait la vitesse. Mais il y avait d’autres choses autour et j’ai appris d’eux. Je pense que je suis un pilote plus complet et plus arrondi. Si cela ne fonctionne pas maintenant, cela ne fonctionnera jamais.

Cependant, passez à 2021 et Perez a enfin une autre chance dans une équipe qui devrait se battre pour des victoires en course dans Red Bull. C’est la même situation cependant car il entre dans une équipe très construite autour d’un pilote, ce pilote étant Max Verstappen.

Les premières impressions de Perez sur le Néerlandais sont qu’il est concentré au laser pour aller aussi vite que possible, mais en dehors de la voiture, Verstappen est une personnalité assez décontractée.

«Avec Max, je traîne avec lui d’une manière que je peux dire qu’il va presque aussi vite que possible et qu’il est sorti de la voiture, il a été assez détendu», a déclaré Perez.

«C’est la première impression que j’ai eue. Nous travaillons bien ensemble, donnant des commentaires très similaires sur ce que nous voulons et dans quelle direction nous voulons prendre. Je pense vraiment que j’ai beaucoup à apprendre de Max et j’espère aussi l’inverse.

Perez est aimé dans son Mexique natal, et cette saison, il rentrera chez lui avec une chance de victoire devant ses supporters.

«Je sais que la voiture au Mexique est toujours bonne. Red Bull a remporté de nombreux Grands Prix là-bas, donc vous devez imaginer que si je peux gagner cette course, ce sera quelque chose d’assez gros pour moi », a-t-il déclaré à propos de la perspective.

«Mais à partir de maintenant, nous devons simplement livrer course par course et nous assurer que lorsque nous y sommes, nous sommes également en très bonne position dans le championnat.»

