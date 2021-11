Sergio Perez se souvient des équipes de démarchage téléphonique pour les opportunités de Formule 1

Sergio Perez a dévoilé son parcours en Formule 1, ce qui impliquait une bonne dose d’initiative de sa part.

Le pilote Red Bull a révélé qu’il avait appelé à froid des équipes en pleine nuit au Mexique, en raison du décalage horaire avec l’Europe, pour essayer de trouver un moyen de courir en Europe – ce qui a provoqué la frustration de ses parents quant à la somme d’argent qu’il avait. accumulait sur leur facture de téléphone.

Toutes les offres n’étaient pas abordables pour le jeune Perez, mais il a finalement trouvé une offre qui l’amènerait en Europe en remportant un siège en Formule BMW en 2005, et il a expliqué comment il avait réussi à obtenir un siège dans la série.

« Mon frère aîné courait en Formule Ford au Royaume-Uni et j’ai vu le niveau de compétitivité qu’ils avaient en Europe, et je savais que si je veux entrer en Formule 1, alors je dois aller en Europe », a-t-il déclaré sur « For Real : Sergio Perez », diffusé sur la chaîne YouTube de Red Bull.

«Mais, évidemment, le facteur suivant était de trouver l’argent. J’étais sponsorisé par Carlos Slim à l’époque, mais il ne voulait pas faire le saut en Europe car il pensait que j’étais trop jeune.

« Donc, je suis juste allé sur le site Web de BMW et j’ai trouvé toutes les coordonnées de l’équipe – les e-mails, essentiellement. Je leur ai tous envoyé un e-mail pour essayer de les convaincre de m’emmener car j’étais un très bon chauffeur mexicain.

« C’était assez drôle, à cause du décalage horaire au Mexique, je devais me lever à quatre heures du matin, trois heures du matin, pour passer des appels téléphoniques.

« Mais au final, j’ai eu des propositions de toutes les équipes et elles étaient toutes trop chères, et puis tout d’un coup, j’en ai trouvé une qui était très attractive, très bon marché.

« Je suis monté dans cet avion avec un aller simple. »

Perez est apparu sur le podium à chacune des deux dernières courses de Formule 1, malgré une maladie et un système de boisson défaillant à Austin, ce qui l’a amené à décrire le Grand Prix des États-Unis comme sa « course la plus difficile de tous les temps » la dernière fois.

Il espère poursuivre sa tendance à la hausse et potentiellement grimper encore plus haut dans l’ordre hiérarchique lors de sa course à domicile à Mexico ce week-end.

