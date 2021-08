Sergio Perez : “Si je fais une mauvaise course, Helmut Marko me le dit simplement”

in

Sergio Perez a déclaré qu’Helmut Marko dira simplement s’il pense que le pilote Red Bull a mal conduit au cours d’un week-end de course.

Le conseiller en sport automobile de Red Bull adopte une approche notoirement pragmatique lorsqu’il s’agit de critiquer publiquement ses pilotes lorsqu’ils ne sont pas à la hauteur de ses attentes, Yuki Tsunoda d’AlphaTauri étant récemment au terme d’une réprimande en disant que sa tête “est aussi à penser » au lieu de simplement conduire seul.

Il semblerait que le Mexicain ait apparemment fait assez pour conserver son siège dans l’équipe pour 2022, cependant, après que le directeur de l’équipe Christian Horner a déclaré que Red Bull et AlphaTauri sont “au bon endroit” avec leurs alignements de pilotes actuels.

Mais quand il a un jour de congé, le Dr Marko donne rapidement une évaluation honnête – ce que Perez dit qu’il préfère en fait semaine par semaine.

“Quand c’est nécessaire”, a déclaré Perez à l’édition néerlandaise de Motorsport.com lorsqu’on lui a demandé si Marko le critique après une course. « Si je conduis une mauvaise course, il me le dit simplement.

« Il vous dira toujours exactement ce qu’il pense. Je pense que c’est bien pour quelqu’un avec mon expérience, avec la carrière en Formule 1 que j’ai eue. C’est bien que quelqu’un dise franchement ce qu’il pense.

« Ils ont évidemment toutes les informations et toutes les données week-end après week-end. Ils savent exactement quel est le temps au tour du pilote. Personne ne se retient chez Red Bull.

« Ils sont assez transparents avec moi et avec les médias. C’est une bonne chose. Mais le plus important est que je sois heureux et que je rentre chez moi satisfait chaque week-end.

« C’est la chose la plus importante pour moi. Je suis un pilote très affamé et j’ai besoin de pouvoir me regarder dans le rétroviseur.

Perez a largement suivi son coéquipier Max Verstappen cette saison, mais a parlé de leur environnement de travail positif au sein de l’équipe – et estime que leur collaboration aide Red Bull à continuer à avancer sur la bonne voie.

« Nous avons une bonne relation sur et en dehors de la piste, nous partageons donc régulièrement nos opinions. Je lui dis contre quoi je suis [in the car]», a déclaré le Mexicain de 31 ans.

« Il pense probablement quelque chose de différent parce que nous conduisons différemment. À cet égard, c’est difficile, mais nous faisons avancer l’équipe ensemble et c’est bien. »