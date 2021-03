Sergio Perez a déclaré qu’il était sur le point de sortir de son Red Bull avant de réussir à le faire tirer à nouveau sur le tour de formation à Bahreïn.

Avec des tests réduits à trois jours pour 2021, cela allait toujours être difficile pour Perez car il essayait de se mettre au niveau de Red Bull le plus rapidement possible.

Et déjà à la fin de Q2 à Bahreïn, Perez avait rencontré des problèmes, le pari de Red Bull d’essayer de le faire entrer en Q3 avec des pneus moyens ne payant pas.

P11 allait déjà être un point de départ assez difficile pour Perez, mais la situation s’est encore aggravée lorsque sa RB16B s’est arrêtée dans le tour de formation.

Vous avez été Alboné. pic.twitter.com/gPO0Trx9L5 – Journal du Grand Prix (@GrandPrixDiary) 28 mars 2021

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Il a recommencé, juste à temps alors que Perez se préparait à sortir du cockpit, mais a été contraint de partir de la voie des stands.

«Tout à coup, j’ai reçu un avertissement me disant que tout était arrêté», a déclaré Perez à Sky F1.

«J’étais si près de sauter hors de la voiture. Mais j’ai écouté mon ingénieur et c’était comme ‘ok, allons-y!’

«Partir de la voie des stands nous a fait reculer, mais le plus important aujourd’hui, ce sont les kilomètres que nous avons parcourus. En qualifications, nous avons raté la Q3 et ces tours allaient être très importants dans notre progression.

«Les choses commencent à cliqueter un peu plus maintenant, tour par tour, et ma compréhension de la voiture s’améliore de plus en plus.

«C’était dommage que nous ayons perdu la course avec Max parce que la voiture fonctionnait vraiment bien mais nous reviendrons. C’est une longue saison qui nous attend. »

Perez est venu du fond de la grille à la victoire la dernière fois qu’il était à Bahreïn, mais s’il n’a pas pu répéter les mêmes exploits cette fois-ci, P5 malgré trois arrêts aux stands a été un effort solide de la part du Mexicain.

Il a également été élu pilote du jour, une belle récompense à ramasser pour ses débuts avec Red Bull aux côtés de ces 10 points.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!