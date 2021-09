Sergio Perez suit son propre chemin “petit à petit”

in

Sergio Perez dit qu’il gagne progressivement la confiance nécessaire pour apposer sa propre empreinte sur la Red Bull RB16B.

Le Mexicain a connu une campagne mouvementée depuis son arrivée en tant que coéquipier de Max Verstappen, le point culminant évident étant sa victoire dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Mais on pourrait également affirmer que Perez n’a pas été une amélioration massive par rapport à son prédécesseur Alex Albon, qui a réalisé deux podiums en 17 courses pour Red Bull l’année dernière, puis a été abandonné. Jusqu’à présent ce trimestre, Perez en a deux sur 14.

Néanmoins, Helmut Marko et Christian Horner ont été assez satisfaits de la contribution de Perez pour prolonger son contrat pour 2022.

Un grand domaine pour quiconque de l’autre côté du garage de Verstappen est le développement et la configuration de la voiture, le Néerlandais étant clairement le point central en tant que challenger pour le Championnat du monde des pilotes.

C’était difficile pour Perez au début de son passage chez Red Bull, mais il se sent maintenant plus en mesure de s’exprimer sur ce dont il a besoin pour maximiser ses performances.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Passer de la défense à l’attaque ⚔️ @SChecoPerez 💪pic.twitter.com/3aDocaRcOd – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 14 septembre 2021

“Ce changement a nécessité plus d’ajustements qu’on ne le pensait auparavant et donc le processus prend également plus de temps que prévu”, a déclaré Perez, cité par Motorsport.com.

« J’ai pu montrer ma vitesse à certains moments, mais la régularité fait encore défaut.

« C’est aussi parce que tout est différent dans cette équipe. Non seulement les gens et la voiture, mais bien sûr aussi le moteur. Je ne peux pas entrer trop dans les détails, mais c’est aussi très différent de ce à quoi j’ai l’habitude et je dois donc ajuster à nouveau mon style de pilotage.

« Mais petit à petit, je vais mon propre chemin maintenant. Je teste différentes choses et essaie d’en faire un succès.

« Avec si peu de temps de conduite, c’est juste difficile d’essayer différentes directions au cours du même week-end de course et c’est bien sûr ce que vous voulez.

“En tout cas, l’ensemble du processus s’est avéré beaucoup plus difficile car nous avons très peu de temps dans la voiture cette année.”

Perez a révélé certains des détails de ce dont lui et Verstappen ont indépendamment besoin.

“Oui, il y a quelques différences”, a déclaré le joueur de 31 ans. « Par exemple, j’aime avoir un arrière plus stable par rapport au Max, en particulier dans les virages à vitesse moyenne et élevée.

« Cela me donne un peu plus de sensations dans la voiture et j’aime mieux ça. C’est aussi un aspect sur lequel nous travaillons toujours dur dans les coulisses. »

Verdict de la planète F1