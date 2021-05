Sergio Perez transformera les luttes de Red Bull en “ mauvais souvenirs ”

Cela a été un début de vie lent chez Red Bull pour Sergio Perez, mais il est confiant de transformer cela en «mauvais souvenirs» dans les courses à venir.

Red Bull a fait un geste rare pour recruter en dehors de son programme de pilotes pour 2021, dans le but clair de faire venir un n ° 2 fiable pour soutenir Max Verstappen et l’équipe dans un tir aux titres des pilotes et des constructeurs.

C’était un domaine dans lequel Pierre Gasly et Alex Albon avaient échoué auparavant, mais en signant, Perez Red Bull s’est assuré les services d’un talent éprouvé qui se spécialise dans les points le dimanche.

Mais bien qu’il y ait eu de brefs éclairs de son véritable potentiel, les premières étapes de 2021 ont été une lutte pour Perez.

Le Mexicain ne s’est pas encore engagé dans la bataille avec Mercedes, laissant à nouveau Verstappen une armée d’un seul homme, tandis que les 32 points de Perez le voient occuper la sixième place du premier classement des pilotes.

Heureusement, ce ne sont que les premiers jours, et Perez croit fermement que dans les courses à venir, il gardera de «mauvais souvenirs» de ses débuts.

Interrogé sur la question de savoir si les prochaines pistes de rue à Monaco et à Bakou pourraient encore augmenter sa période d’installation chez Red Bull, Perez a répondu, cité par GPFans: «Oui, mais je pensais la même chose d’Imola et j’étais juste là sur le rythme.

«J’ai trouvé Barcelone un peu plus difficile que d’autres endroits avec la voiture. Je ne suis pas inquiet, je pense que tout ira bien dans quelques courses et ces mauvais jours ne seront que de mauvais souvenirs.

Quant à ses performances de qualification à ce jour dans la RB16B, bien incohérente serait un euphémisme.

Lors du premier tour à Bahreïn, Perez n’a pas réussi à faire Q3, mais cela a été suivi par P2 sur la grille d’Imola où il a surqualifié Verstappen.

Mais Perez était ensuite de retour derrière son coéquipier venu du Portugal, tandis qu’au GP d’Espagne, il s’est effondré à la 8e place sur la grille au milieu de plaintes pour blessure à l’épaule.

“Je pense que je ne connais pas la voiture à 100% comme avant”, a déclaré Perez comme raison de son incohérence.

«Nous avons parcouru des pistes très différentes, il est donc très difficile d’entrer dans un rythme avec le temps limité que nous avons sur la piste.

«Vous pouvez voir qu’il y a clairement un bon potentiel, donc je ne suis pas du tout inquiet. Nous devons nous concentrer sur la prochaine course et continuer à apprendre.

