Sergio Perez travaille avec une image Red Bull « très différente » en 2022

Sergio Perez a hâte de profiter d’une « énorme différence » lorsqu’il reviendra travailler avec Red Bull pour la saison 2022.

Le pilote mexicain bien-aimé se dirigeait vers l’inconnu pendant les vacances d’hiver 2021 alors qu’il était sélectionné par Red Bull pour devenir le nouveau coéquipier de Max Verstappen, représentant une incursion rare en dehors de leur propre programme de pilotes par l’équipe basée à Milton Keynes.

Ce n’était pas tout simple pour Perez car il s’est familiarisé avec une toute nouvelle équipe et une toute nouvelle voiture mais, dans l’ensemble, « Checo » était une amélioration notable par rapport à ceux qui l’ont précédé – Pierre Gasly et Alex Albon – et a rapidement été retenu pour le campagne 2022.

Maintenant, après avoir terminé une saison complète avec l’équipe, Perez pense que cela lui sera très bénéfique avec une refonte majeure des règles en cours.

« Eh bien, nous avons déjà une base de référence sur laquelle nous pouvons travailler et améliorer celle-ci, ce qui fait une énorme différence », a déclaré Perez lors d’un appel aux médias de fin de saison, cité par GPFans.

« Je connais déjà les gens. Je sais déjà à qui demander quoi et comment tirer le meilleur parti de chaque individu autour de moi. C’est une image très différente.

2021 a été une courbe d’apprentissage très abrupte pour Perez alors qu’il a été propulsé dans la bataille pour le titre de champion du monde depuis le milieu de terrain de la Formule 1 et, sans surprise, il a beaucoup appris sur lui-même et Red Bull au cours de ses 12 premiers mois là-bas.

« Beaucoup pour être honnête », a déclaré Perez lorsqu’on lui a posé des questions sur les leçons apprises.

« Red Bull vous pousse vraiment au maximum. Pas seulement les chauffeurs, [but] les ingénieurs, les mécaniciens, les chefs d’équipe.

« Tout le monde travaille d’arrache-pied pour offrir le résultat parfait, le moment parfait pour tout le monde. Ce fut une expérience formidable et cela m’a amené à un autre niveau en tant que pilote.

Perez est prêt à relever d’autres défis au cours de la saison 2022, estimant que les voitures les plus lourdes seront plus difficiles à conduire.

Le poids minimum des voitures sera de 43 kilogrammes de plus qu’en 2021, à 795 kg. Ils étaient prévus pour un minimum de 775 kg, mais 20 kilos supplémentaires ont été ajoutés récemment par la FIA.