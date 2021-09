Sergio Perez: Un mauvais timing a gêné les courses en qualifications du GP de Russie

in

Sergio Perez a déploré le timing de son passage aux pneus secs en Q3 samedi, affirmant qu’il avait eu besoin d’un tour supplémentaire pour mettre les pneus slicks à température.

Une séance dans des conditions changeantes a vu une stratégie plus risquée rapporter des dividendes aux autres pilotes, notamment George Russell – qui a été le premier pilote à passer aux pneus secs, ce qui a aidé l’homme de Williams à obtenir une place sur la grille P3 pour le Grand Prix de Russie.

Perez, quant à lui, alignera P9 car il n’a pas su tirer parti de l’imprévisibilité de la piste samedi. Cela aura été d’autant plus décevant pour lui et son équipe compte tenu de la chute de son coéquipier Max Verstappen à l’arrière de la grille, étant donné le rôle qu’il devra remplir pour affronter les pilotes Mercedes.

Au final, le Mexicain a estimé que le passage aux slicks n’était finalement pas venu assez vite pour lui.

Una gran oportunidad perdida, no hicimos valer el gran ritmo que teníamos cuando importaba.

« Il s’agissait d’obtenir ce timing, cette chaleur dans les pneus, et c’est quelque chose que nous n’avons pas fait. Nous avons juste manqué, probablement un tour trop tard parce que nous avons fait un tour de préparation sur le premier set et cela nous a juste mis derrière », a déclaré Perez sur le site officiel de la Formule 1.

« Au final, quand nous avons essayé les pneus slicks, il nous a manqué un tour pour vraiment mettre la température [up].

« J’espère que demain nous pourrons récupérer, mais ce sera une course difficile. Tout peut arriver, [but] ce n’était pas un après-midi idéal aujourd’hui.

Quant à Verstappen, les qualifications allaient toujours être une sorte de non-événement pour le leader du Championnat du Monde, étant donné qu’il a écopé d’une pénalité moteur qui le verra prendre le départ dimanche dernier.

Cependant, il a quand même fait son chemin sur la piste en Q1 pour avoir une idée des conditions, et il ne s’attend pas à une course facile lorsqu’il s’agit d’essayer de traverser le peloton en course.

« C’était bien, la piste. Nous sommes sortis sur les inters car l’adhérence était bonne. Nous avons décidé, bien sûr, de ne pas faire trop de tours car je partirais de toute façon en dernier, donc c’est juste un peu de gaspillage de tours sur le matériel.

“C’est toujours délicat parce que le milieu de terrain est un peu plus proche [in performance], mais nous allons essayer et j’espère, bien sûr, avoir beaucoup de plaisir là-bas.