Arrivé chez Red Bull avant la saison 2021, Sergio Perez dit qu’il «veut battre Max» Verstappen car cela «profitera» à Red Bull.

Pour la première fois depuis que Daniel Ricciardo a quitté l’équipe de Milton Keynes, qui était à la fin de la saison 2018, Verstappen affronte un coéquipier qui pourrait lui donner un défi.

Bien que Perez n’ait remporté qu’une seule fois un grand prix, P1 au Grand Prix de Sakhir 2020, cela a plus à voir avec l’équipe avec laquelle il court depuis sept ans que ses propres capacités.

Les experts prédisent que le pilote mexicain pourra pousser Verstappen, ce que ni Pierre Gasly ni Alex Albon n’ont pu faire.

Et cela, pense Perez, poussera à son tour Red Bull en avant.

« En gros, je veux battre Max et Max veut me battre, et c’est juste pour le bénéfice de l’équipe », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse des pilotes en vue du Grand Prix de Bahreïn.

«Nous voulons faire avancer l’équipe, et si nous sommes capables de créer cette compétition entre nous, ce sera juste au profit de l’équipe.

«Je pense que nous sommes tous les deux très matures, et nous sommes ici depuis assez longtemps pour faire face à cela.

«Et oui, j’espère juste que je serai capable de mettre la pression sur Max et que nous pourrons tous les deux grandir ensemble et faire avancer l’équipe.»

Perez s’intègre à l’équipe Red Bull depuis janvier, passant du temps en usine et également en piste.

Il a testé une RB15 avant sa première manche dans la RB16B de cette année, avant de se rendre à Bahreïn avec l’équipe pour des tests de pré-saison.

Le joueur de 31 ans se dit impressionné par ce qu’il a vu chez Red Bull.

«L’équipe est pleine de coureurs que vous connaissez.

«Tout le monde n’est qu’un coureur dans l’équipe. C’est une très bonne ambiance.

«Il s’agit de gagner, vous savez: la mentalité et la concentration, c’est très différent – tout de suite vous pouvez le remarquer.

«Ils font tout à la limite, que ce soit des arrêts au stand, que ce soit une réunion ou que ce soit lié à la performance. Ils vont juste à fond et c’est quelque chose de très impressionnant.

«Bien sûr, il y a des domaines auxquels je n’étais pas habitué, des domaines auxquels je vois qu’ils peuvent également être améliorés. Il s’agit donc de grandir ensemble et d’avoir également un impact sur l’équipe. »

