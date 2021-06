Sergio Perez veut des pourparlers sur l’accord du chauffeur après le “chaos” de Bakou

Sergio Perez a appelé ses collègues chauffeurs à discuter de leur “gentleman’s agreement”, accusant certains de ses collègues de ne pas respecter l’étiquette de ce que cela implique.

La patience a été testée lors de courses récentes, car certains pilotes ont effectivement sauté la file d’attente pendant les essais et les qualifications, le consensus étant que les pilotes devraient avoir leur propre espace pour commencer des tours rapides et s’aligner dans l’ordre avant de commencer à pousser.

Le Mexicain a perdu en qualifications à Bakou après que les pilotes aient dépassé leurs tours de sortie et essayaient de gagner la meilleure position sur la piste pour gagner un remorquage dans la longue ligne droite afin d’améliorer leur temps au tour.

Alors qu’il a remporté la course après un départ en troisième ligne en Azerbaïdjan, Perez espère que les 19 autres pilotes seront en mesure d’atténuer le “chaos” qui s’ensuit lors des qualifications.

“C’était fondamentalement que nous allions tous en même temps, et les gens ont créé des écarts, mais ensuite d’autres personnes ont dépassé, ne respectant pas le gentleman’s agreement”, a expliqué Perez à propos de ses reproches à Bakou, cité par Motorsport.com.

«Cela a juste rendu les choses un peu plus difficiles. Nous n’avons pas mis le tour quand ça comptait vraiment. C’est aussi simple que ça. Certains conducteurs peuvent respecter cela [agreement]. Pas tout.”

Nikita Mazepin a été l’un des pilotes qui ont été critiqués pour cela, le Russe se défendant en disant qu’il espère voir des sanctions infligées à des pilotes plus expérimentés comme Perez et Lewis Hamilton s’ils enfreignent les règles de la même manière.

Bien que l’accord entre les pilotes soit informel, le pilote Red Bull souhaite que des discussions entre les pilotes aient lieu sur la manière de procéder à l’avenir – affirmant que la situation entourant le respect avant de faire des tours s’est globalement détériorée ces dernières saisons.

“Le chaos commence vraiment lorsque les gens dépassent vers la fin du tour, et nous savons que nous devons simplement maintenir notre position et essayer de créer un écart”, a ajouté Perez.

« C’est comme un embouteillage. Tout d’un coup, c’est de pire en pire. C’est comme ça depuis quelques années.

« C’est peut-être quelque chose dont nous devrions discuter en tant que pilotes et être plus raisonnables à ce sujet, surtout en ce qui concerne les qualifications, que nous devrions être plus respectueux et être plus conscients que cela peut créer des difficultés pour les autres.

« Cela vaut vraiment la peine d’en discuter pour voir ce que tout le monde en pense. Il y a des pilotes qui le respectent vraiment, et vous pouvez vraiment faire confiance. Mais il y en a que vous ne pouvez pas.

« Donc, je pense qu’il est probablement bon de le rappeler et d’en discuter complètement, et de voir si c’est quelque chose que nous pensons tous devoir se produire. »

