Sergio Perez vise à “maximiser le potentiel” à Bakou

Avant la course à Bakou, Sergio Perez a déclaré que son objectif principal était de “maximiser pleinement” le potentiel de sa Red Bull.

Jusqu’à présent, la saison de Checo a connu un début mitigé car, s’il a obtenu des résultats décents, terminant dans les cinq premiers dans toutes les courses sauf une, il n’a pas encore bien performé pendant un week-end entier ni défié son coéquipier Max Verstappen un dimanche.

Bakou est peut-être l’un des circuits où cela est le plus susceptible de changer, le Mexicain y ayant un excellent bilan, marquant deux podiums en quatre courses alors qu’il était au milieu de terrain.

Terminer dans les trois premiers n’est cependant pas son objectif, étant donné qu’il a une voiture beaucoup plus forte cette fois-ci, et il pense que cela dépend de la vitesse à laquelle Taureau rouge sont là, rien de moins qu’une victoire serait décevant.

“Oui, ça ne change pas vraiment grand chose”, a-t-il déclaré aux journalistes sur le circuit lorsqu’on lui a demandé si un podium dans une voiture de pointe ne serait pas aussi spécial que ceux qu’il a déjà marqués.

« Vous savez, en fin de compte, vous êtes ici pour maximiser votre plein potentiel et le potentiel de votre voiture. Donc, si vous avez une voiture capable de gagner la course, vous ne pouvez évidemment que vous contenter de gagner la course.

« En deuxième position, vous ne maximisez pas vos performances. Cela dépend donc de notre niveau de compétitivité ce week-end, mais l’objectif est évidemment de maximiser pleinement le potentiel de ma voiture ce week-end.”

Après son excellente course à Monaco, au cours de laquelle il a terminé en P4 après avoir débuté en P8, il est passé à seulement trois points de l’homme de Mercedes Valtteri Bottas, qui a abandonné P2 en raison d’un problème d’arrêt au stand.

De plus, le Mexicain pense qu’il a encore plus de marge de progression que les trois autres pilotes des deux meilleures voitures cette année, et est excité par cette idée.

“Nous poussons à fond sur la voiture de notre côté”, a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup de potentiel de notre côté, vous savez ? Je pense que parmi les concurrents, je suis celui qui a encore le plus à venir.

“Alors oui, des moments très excitants pour nous en ce moment.”

