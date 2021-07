Sergio Perez vise à rebondir après la course pour oublier

in

Sergio Perez est déterminé à mettre ses difficultés à Silverstone derrière lui et à s’assurer qu’il aborde les vacances d’été en beauté.

Le week-end de course du Grand Prix de Grande-Bretagne a été l’un des plus pauvres du Mexique depuis qu’il a rejoint Taureau rouge à la fin de la campagne 2020.

Il a fait un tête-à-queue lors des qualifications de sprint, l’obligeant à partir de la voie des stands, puis n’a pas réussi à remonter le classement le jour de la course, terminant à la 16e place.

Perez a terminé aussi bas alors que l’équipe l’a opposé en retard pour prendre le point au tour le plus rapide de Lewis Hamilton, mais même avant cela, il n’était qu’à la dernière place du top 10.

Alors que le Mexicain a apprécié le format sprint dans l’ensemble, il tient à oublier tout le week-end et à bien performer en Hongrie pour faire amende honorable.

“Silverstone a été un mauvais week-end pour moi et un à oublier”, a-t-il déclaré dans l’avant-première de Honda pour la course à Budapest.

« J’ai cependant apprécié le format de course de sprint. Cela demande beaucoup plus aux pilotes avec deux courses et deux départs. C’était définitivement différent, c’est sûr.

« Maintenant, je suis entièrement concentré sur la Hongrie et nous prévoyons de rebondir.

« Nous sommes très motivés en tant qu’équipe, nous avons travaillé très dur cette semaine et nous faisons tout notre possible pour revenir en force. »

Semaine de course, nous sommes prêts !!! #hongrois ¡Semana de GP, estamos preparados!👊🏻#nevergiveup pic.twitter.com/bsDDvnUxIz – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 27 juillet 2021

Le Grand Prix de Hongrie est la dernière manche de la première moitié de saison, une moitié qui a été quelque peu mitigée pour Checo.

Il a parfois impressionné et même gagné à Bakou, mais Silverstone n’était pas le premier circuit sur lequel il n’avait pas réussi à impressionner.

L’homme Red Bull tient à faire de son dernier week-end avant les vacances d’été un bon week-end pour s’assurer qu’il ne passe pas son temps à regretter les erreurs commises.

« Le Hungaroring est une piste très unique et elle est très similaire à Monaco avec des niveaux élevés d’appuis – c’est une piste très technique », a-t-il ajouté.

« J’ai hâte de passer un bon week-end lors de la dernière course avant les vacances d’été… c’est la seule façon pour nous de passer de bonnes vacances, en nous assurant d’avoir un bon week-end à Budapest !