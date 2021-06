Sergio Ramos : à jamais gravé dans le cœur des madrilènes

Je n’ai jamais vu le Real Madrid sans Sergio Ramos et je suppose que l’enfant en moi n’aurait jamais pensé que je le ferais. Il est irrationnel de penser que Ramos jouerait pour toujours, mais même lorsque d’innombrables rumeurs et rapports ont signalé que son séjour au Real Madrid était terminé, je ne le croyais pas. J’étais sûr qu’il renouvellerait car, pour moi, Ramos c’est le Real Madrid et j’ai du mal à imaginer Los Blancos sans leur capitaine.

Ramos est sans aucun doute l’un des plus grands défenseurs de tous les temps, mais les Madridistas ont pu voir à quoi ressemblait la vie sans lui lorsqu’il a été blessé vers la fin de la saison 2021. Éder Militão, Nacho et Raphaël Varane ont admirablement progressé en son absence et ont même bien performé lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce que le Real Madrid n’a pas pu faire sans Ramos depuis des années.

Pourtant, El Capitán a quelque chose d’irremplaçable. Il est au Real Madrid depuis 16 saisons, a fait 671 apparitions et a marqué 101 buts. Ramos a soulevé le trophée de la Ligue des champions à quatre reprises (trois en tant que capitaine) et a remporté la Liga à cinq reprises. Il a également remporté quatre fois la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, quatre fois la Supercoupe d’Espagne, trois fois la Supercoupe de l’UEFA et deux fois la Copa del Rey, sans parler des innombrables distinctions individuelles.

Photo par Helios de la Rubia/Real Madrid via .

Il est difficile de trouver un joueur de la classe et de l’expérience de Ramos et le remplacer est impossible. Il fait partie intégrante du Real Madrid sur et en dehors du terrain. Il est dommage que le Santiago Bernabéu ne soit pas en mesure de dire au revoir à son capitaine, car les supporters et le club lui-même se retrouveront avec un trou géant dans leur cœur blanc.

Ramos fait autant partie du Real Madrid et du Bernabéu que n’importe quel joueur. Il incarne la canción “Hasta el final, vamos Real” qui fait écho dans le stade lorsque le Real Madrid a besoin d’un peu de magie tardive. Dans ces situations, Ramos était toujours là pour répondre à l’appel.

Le capitaine a donné l’exemple et a estimé que Los Blancos pourraient obtenir un résultat quel que soit le déficit. Ramos a marqué de la tête à la 93e minute pour égaliser la finale de la Ligue des champions 2014 contre l’Atlético Madrid. Tout le monde pensait que l’Atleti avait remporté son premier titre en Ligue des champions, mais Ramos a saisi l’occasion pour aider le Real Madrid à remporter la victoire après la défaite, donnant à Los Blancos son premier titre UCL après une sécheresse de 12 ans.

Photo de Matthew Lewis – UEFA/UEFA via .

Ramos est arrivé à temps pour marquer à nouveau en finale de la Ligue des champions contre l’Atleti en 2016 et a également intensifié et converti un penalty en tirs de barrage pour donner au Real Madrid son deuxième titre UCL en trois ans.

Le capitaine a toujours été là où il devait être lors de la saison magique 2017 lorsque le Real Madrid a remporté le doublé. Ses exploits ont commencé dès le 9 août 2016. Le capitaine a imposé une prolongation contre Séville à la 93e minute de la Supercopa de España après avoir envoyé une tête d’embrayage – une chose à laquelle nous nous sommes tous habitués. Los Merengues s’est imposé 3-2.

Ramos était de nouveau là le 3 décembre 2016. Luis Suárez a donné l’avantage au FC Barcelone à la 53e minute d’El Clásico. Madrid a poussé et poussé pour un égaliseur mais n’a pas pu convertir. Dans le temps additionnel, Luka Modrić s’arrêta sur un coup franc et le balança dans la surface. Il n’y a jamais eu qu’une seule cible et c’était Ramos. Le ballon est arrivé et l’arrière central a fouetté sa tête pour rencontrer le ballon et l’a claqué devant Marc-André Ter Stegen. Il a fait taire le Camp Nou et le Real Madrid avait 33 matches sans défaite. Ramos a inscrit un autre but en retard sept jours plus tard contre le Deportivo de La Coruña.

Pourtant, il n’a pas fini, inscrivant deux buts lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Naples. Il a marqué une tête tandis qu’un autre a pris une déviation et a été jugé comme un but contre son camp. Il a ajouté une autre tête victorieuse lors de la victoire 2-1 du Real Madrid sur le Betis en mars.

Los Blancos a remporté le titre de la Liga contre Malaga avec une victoire 2-0, et tous les regards se sont tournés vers la finale de la Ligue des champions contre la Juventus. Ramos a été le capitaine de l’équipe qui a démantelé les Italiens, permettant à Madrid de devenir la première équipe à défendre son titre à l’ère de la Ligue des champions. Et puis, insondable, ils l’ont encore défendu l’année suivante.

Photo d’Angel Martinez/Real Madrid via .

De 2016 à 2019, les publicités de la compétition ont été jonchées de Ramos hissant le trophée de la Ligue des champions. Bien que Ramos n’ait pas réussi à connaître la gloire européenne pour la cinquième fois, il a continué à mener l’équipe aux trophées avec son jeu dominant à l’arrière et ses prouesses devant le but.

La saison 2019-20 de la Liga a été définie par le retour au jeu après l’arrêt du monde en raison de la pandémie de COVID-19. Le Real Madrid est revenu de la pause et était imbattable en championnat. Los Blancos a remporté dix matchs consécutifs après le redémarrage et a fait match nul contre Leganés après avoir déjà remporté le titre. Le tronçon a été défini par la solidité défensive du Real Madrid et Ramos et Benzema assumant la charge de notation.

La saison 2020-21 n’était pas la fin de conte de fées que Ramos méritait. Les joueurs obtiennent rarement ce type d’adieu au Real Madrid, après tout. Mais Ramos s’est inscrit dans l’histoire du club. On ne peut parler de la domination du Real Madrid et de son histoire romantique en Ligue des champions sans mentionner l’importance de leur capitaine impérieux, si crucial en défense et en attaque.

Lorsque le Grada chante ‘Hasta el final, vamos Real’, l’héroïsme de Ramos revient dans votre esprit avec une intensité brûlante. Lorsque les supporters reviennent au Bernabéu et agitent le drapeau blanc géant imprimé d’un numéro 4 noir, les supporters penseront d’abord à leur capitaine si important, même si tant d’autres grands ont revêtu le même numéro. Les Madridistas chanteront La Décima et les Madridistas seront ravis de la joie et de l’espoir que leur apporte la tête de Ramos à la 93e minute.

Nous n’entendrons peut-être pas l’appel et la réponse de : « Y marca un gol, Y marca un gol, Y Sergio Ramos, marca un gol… » pendant un certain temps, mais l’héritage de Ramos se fera toujours sentir dans tout le Bernabéu maintenant et pour toujours, car il incarne quelque chose d’intangible, quelque chose de tellement Real Madrid qu’il est difficile à exprimer.

“Y marca un gol, Y marca un gol, Y Sergio Ramos, marca un gol…”

Ramos est arrivé à Madrid en 2005 en tant que jeune arrière droit de Séville et il part en 2021 en tant que plus grand défenseur à avoir jamais joué au football et une légende du club et du football dans son ensemble.

Cela me fera de la peine de voir Ramos dans un autre kit et la façon dont le club a géré son départ m’a laissé un goût amer dans la bouche. Mais quand je pense à Ramos, mon cœur madrilène brille de joie à cause de toutes les épreuves et tribulations que j’ai l’impression d’avoir vaincu ensemble. Ramos est si intrinsèquement madrilène qu’on a l’impression que le club a perdu un morceau de son âme. Il sera pour toujours la personne que j’imagine quand je pense au capitaine du Real Madrid, quelqu’un qui aime le club inconditionnellement et qui se battra jusqu’au bout.

Hasta Pronto Capitán y Hasta el Final, Vamos Real,

– Un madrilène

Photo de PeterSabok/COOLMedia/NurPhoto via .