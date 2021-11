Sergio Ramos après ses débuts avec le PSG : « C’est une sensation unique »

28/11/2021 à 18:42 CET

Sergio Ramos a vécu ses débuts ce dimanche avec le maillot du PSG, laissant derrière lui des mois d’inactivité pour cause de blessures. Après la fin du match contre Saint-EtienneLe défenseur espagnol a déclaré avoir vécu une « journée très spéciale après avoir passé autant de temps sans jouer », que l’équipe de la capitale a remportée 1-3.

« C’est un sentiment unique. Je suis très heureux et satisfait. C’est important pour moi d’avoir contribué à aider l’équipe, d’être ici avec le groupe et d’avoir joué 90 minutes », a déclaré l’ancien joueur de la Real Madrid.

Bouquets a souligné que le PSG « Il a joué un grand match », même s’il a reconnu qu’il a fallu attendre l’expulsion de Kolodziejczak que l’équipe de Pochettino il a réussi à imposer sa loi : « La première période a été très disputée en termes de possession. Quand il leur restait un de moins, nous avions plus de contrôle sur le jeu, nous avions plus d’occasions. Tout cela signifie que nous sommes partis pour un très bon résultat et que nous repartons avec la victoire. »

« Nous devons continuer dans cette voie et continuer à travailler. Je me sens bien sur le terrain avec mes coéquipiers. Tout s’est bien passé dans ce premier match, avec le temps on apprend à se connaître encore mieux et ça va nous donner encore plus de force sur le terrain », a conclu le camero dans des déclarations aux médias du PSG.