Sergio Ramos débute le match nul 1-1 de l’Espagne contre la Grèce

Sergio Ramos et l’Espagne commencent leur route vers la Coupe du monde 2022 avec un nul 1-1 décevant contre la Grèce. Ramos a joué pendant toute la première mi-temps avant d’être remplacé à la 46e minute par Íñigo Martínez.

Alors que l’Espagne avait 80% de possession de balle tout au long du match contre une Grèce très passive, elle a eu beaucoup de mal à créer de bonnes occasions. Au cours de la première mi-temps, Ramos faisait partie d’un circuit de possession espagnol périmé, où les joueurs ne pouvaient faire recirculer le ballon que d’un côté à l’autre en forme de U contre le bloc défensif bas 4-1-4-1 de la Grèce. De temps en temps, Ramos faisait une de ces longues balles diagonales de gauche à droite (8 longues balles tentées, 6 complétées), mais cette passe ne pouvait pas désorganiser la défense serrée de la Grèce. Ramos avait très peu de travail défensif à faire, car la Grèce attendait surtout des opportunités de contre-attaque qui ne se sont jamais présentées.

L’Espagne n’avait tout simplement pas de joueurs devant Ramos qui se déplaçaient de manière agressive sans que le ballon ne désorganise la défense grecque. Même des joueurs comme Marcos Llorente, Dani Olmo ou Ferrán Torres – qui dans leurs clubs courent plus agressivement derrière les défenses – n’attendaient plus que de recevoir le ballon sur leurs pieds. Llorente en particulier a eu du mal à avoir un impact depuis la position d’arrière droit. Tout ce que l’Espagne pouvait faire était d’envoyer des centres prévisibles dans la surface qui étaient généralement dégagés par les défenseurs grecs.

L’une des seules situations où l’Espagne a fait quelque chose de différent a été à la 33e minute, lorsque Morata a réussi une bonne course sur l’épaule du défenseur central grec et que Koke lui a livré une passe lobée parfaitement pondérée qui a conduit au seul but de l’Espagne.

En seconde période, Ramos a été remplacé par Íñigo Martínez. À la 56e minute, Martínez a dégagé un ballon de la surface en glissant dans le sol, et il a accidentellement fini par enfoncer les pointes de sa botte dans le genou de Giorgos Masouras. L’arbitre a appelé un penalty, qui a été marqué par Anastasios Bakasetas. C’était le seul tir du match pour la Grèce. Bien que le manager Luis Enrique ait remplacé des talents comme Pedri et Bryan Gil qui ont donné un peu plus de dynamisme à l’Espagne, ils n’ont pas pu changer ce résultat décevant.

L’Espagne jouera dimanche contre la Géorgie, et nous verrons si Ramos a encore quelques minutes et si l’Espagne peut jouer plus dynamiquement cette fois-ci.