Sergio Ramos devrait revenir pour Villarreal ce samedi – rapport

Selon Miguel Angel Diaz d’El Partidazo de COPE, le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, fera son retour dans l’équipe cette semaine et à temps pour un match crucial de clôture de la saison contre Villarreal.

Le rapport indique que Ramos s’est rétabli d’une tendinose dans le muscle de sa jambe gauche et commencera à s’entraîner avec l’équipe mercredi. Et qu’il sera disponible pour le match de samedi, qui pourrait décider d’un champion de la Liga en fonction des résultats lors du dernier week-end de la ligue.

Ramos a disputé la défaite au match retour de la Ligue des champions contre Chelsea. Depuis lors, il se remet à nouveau d’une blessure comme il le faisait avant ce match.

Le sort du Real Madrid dans la course au titre dépend en grande partie de la victoire du Real et de la défaite de l’Atletico face à Valladolid. Le retour du capitaine disponible pour le match de Villarreal est un atout majeur pour l’équipe et les vestiaires.