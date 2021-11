Sergio Ramos entrera dans sa première convocation avec le PSG

22/11/2021 à 19:02 CET

Les débuts de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain sont sur le point d’être une réalité. Le défenseur central andalou a déjà effectué deux semaines d’entraînement sans problème avec l’équipe première et son inclusion dans l’effectif face à Nantes a déjà été envisagée. Après plus de six mois sans jouer – son dernier match était le 4 mai – Ramos verra enfin la lumière au bout du tunnel.

Le journal français L’Équipe a annoncé la bonne nouvelle et a avancé la présence du Sévillan dans une liste de convocations que le PSG n’a pas encore officialisée. L’équipe parisienne fait face à une duel mémorable en Ligue des champions contre Manchester City, le match le plus important à ce jour pour l’équipe de Pochettino.

Ramos n’avait encore participé à aucune équipe du PSG, en raison de ses blessures au genou et au soléaire. La décharge de la centrale s’ajoute à celles de Marquinhos, Kimpembe et Donnarumma, il tombe aussi lors du match précédent contre Nantes. Cependant, la frayeur a été donnée par Kylian Mbappé, qui a abandonné la séance préparatoire lundi 22 novembre pour cause de maladie. Avec cela, comme il le fait remarquer RMC Sport, La présence de l’attaquant français ce mercredi à l’Etihad n’est pas en danger.