24/11/2021 à 06h30 CET

Le central du PSG Sergio Ramos sera au L’Etihad Stadium affrontera Manchester City et il n’est pas exclu que Pochetino lui accorde ses premières minutes.

La semaine dernière, j’espérais être sur la liste pour jouer contre Nantes. Il n’a pas eu d’inconfort soléaire depuis longtemps et plus de 6 mois plus tard, il se sent enfin prêt à réapparaître.