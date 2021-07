Sergio Ramos était lié au transfert de Manchester United mais a ensuite signé un accord de cinq ans avec le Real Madrid

Jadon Sancho à venir, Raphael Varane une réelle possibilité – c’est une période incroyablement excitante pour Manchester United.

À tout moment, les Red Devils annonceront la signature de 73 millions de livres sterling du hotshot de l’Angleterre et du Borussia Dortmund et l’as de la France et du Real Madrid, Varane, pourrait également être en route pour Old Trafford.

.

Man United a raté de peu la signature de Varane en 2011. Pourraient-ils enfin l’avoir?

Il est entendu que Varane est “très satisfait” des conditions proposées par Man United, mais l’équipe de Premier League est jusqu’à présent loin de l’évaluation du Real Madrid.

Le joueur de 28 ans est dans la dernière année de son contrat, donc cette fenêtre est de manière réaliste la dernière chance du Real de le vendre. Il pourra signer un accord de pré-contrat avec une équipe non espagnole en janvier en vue d’un transfert gratuit l’été prochain.

Mais ces fans plus pessimistes de Man United peuvent penser que l’histoire de Varane commence à ressembler à un scénario impliquant un autre défenseur du Real Madrid – Sergio Ramos.

L’Espagnol, maintenant au Paris Saint-Germain, était lié à un déménagement à Manchester en 2015 et il a été suggéré qu’il était prêt à quitter le Bernabeu.

.

Les fans de Man United étaient cependant choqués

Ramos a ensuite signé un contrat de cinq ans et a révélé plus tard qu’il n’avait jamais eu l’intention de quitter le Real Madrid.

“Je sais que ce renouvellement a pris du temps, mais mon cœur et ma tête ont toujours été avec le Real Madrid, donc je ne pourrais pas être plus heureux”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Je n’ai jamais parlé de mon renouvellement. Avec un contrat qui devait durer deux ans, quoi que la presse veuille dire, je le respecte mais la réalité est un peu différente.

« Mon idée était d’être toujours ici et j’ai toujours voulu prendre ma retraite ici si le président le permettait, et je suis reconnaissant d’avoir un nouveau défi pour être le capitaine de cette équipe. La priorité est toujours le Real Madrid, garder nos fans heureux et remporter des titres.

PSG

Ramos a maintenant quitté le Real Madrid et rejoint le Paris Saint-Germain – pas Manchester United

«Je suis honnête, je n’ai jamais dit que je voulais partir, j’étais silencieux. Je n’ai jamais rien dit par respect pour mes coéquipiers et le président, je n’ai jamais appelé le bureau pour demander plus d’argent. Je suis juste très heureux d’avoir renouvelé et je veux rester ici pour le reste de ma carrière.

« En fin de compte, j’ai été ici presque toute ma vie. Ma première année était à Séville et le reste de ma vie a été ici, c’est un motif suffisant pour vouloir rester. Il n’y a rien comme cette institution. Mon propre bonheur est la priorité, finalement c’était fondamental.

Varane, qui serait également recherché par le PSG, n’a pas parlé publiquement d’être lié à Man United et les fans seront naturellement inquiets.

Cela ne pourrait plus se reproduire, n’est-ce pas ?