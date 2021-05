Sergio Ramos exclu de la liste espagnole pour l’UEFA Euro 2021

Le défenseur et capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a été exclu de la liste espagnole pour disputer le prochain UEFA Euro 2021, a annoncé l’entraîneur Luis Enrique ce matin. Pas un seul joueur du Real Madrid ne figure dans la liste, avec des absences notables de Nacho ou de Marco Asensio, qui ont eu des chances de faire partie de l’équipe.

Ramos vient de se remettre de la blessure qu’il a subie lors du match retour contre Chelsea, mais devrait avoir suffisamment de temps pour améliorer son conditionnement et sa forme avant l’Euro, donc cela semble être purement une décision technique, comme l’entraîneur l’a confirmé en conférence de presse peu de temps après. la liste a été annoncée.

«Je l’ai dit à Ramos hier soir au téléphone. Il a à peine joué ou entraîné avec l’équipe depuis janvier. Je me soucie des avantages de notre équipe et je lui ai dit d’être égoïste afin qu’il puisse retrouver sa forme et continuer à jouer pour son club et son pays », a-t-il déclaré.

Luis Enrique a pris des décisions controversées sur sa liste, car Iago Aspas a été laissé de côté Pablo Sarabia ou Adama Traoré tandis que Nacho méritait probablement également d’être inclus devant Eric Garcia de Manchester City.