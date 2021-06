Sergio Ramos explique pourquoi il part : “Le club m’a dit que l’offre était expirée”

Après que Florentino Pérez et Sergio Ramos ont chacun prononcé un discours pour commencer les adieux du défenseur central au Real Madrid, Ramos s’est ensuite assis dans la salle de presse de Valdebebas et a répondu aux questions des journalistes sur son départ après 16 ans.

Tout d’abord, le capitaine a répondu à la grande question. Il a expliqué pourquoi il n’a pas été renouvelé, déclarant : « Beaucoup de choses se sont passées. La première chose que je voudrais préciser, c’est que je n’ai jamais voulu quitter le Real Madrid. Cela a toujours été mon état d’esprit. Nous avons gagné la ligue post-confinement puis le club m’a proposé de proposer mon contrat. Mais, cela a été retardé en raison de situations comme la pandémie. Le club m’a alors proposé une prolongation d’un an avec une réduction de salaire. Je tiens à préciser que l’argent n’a jamais été le problème. C’était les années, parce que je voulais de la stabilité pour ma famille. Je voulais deux ans et ils m’en ont proposé un. Je le répète, le facteur économique n’a jamais été la raison. Dans les dernières conversations récentes, j’ai dit que j’accepterais [the one-year offer], mais on m’a dit que l’offre n’était plus là, qu’il y avait eu une date d’expiration. Je n’avais pas réalisé.

Dans des réponses ultérieures, Ramos a ajouté quelques détails supplémentaires sur la façon dont le processus s’est développé. “Ce n’est pas une question à laquelle je peux répondre”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé quelle explication le Real Madrid lui avait donnée pour l’expiration. « Ils ne m’ont jamais communiqué que l’offre avait une date d’expiration. Cela m’a vraiment surpris. Je pensais que l’offre, ou la proposition ou la discussion, était sur la table. Peut-être que j’ai mal compris.

Ramos a également confirmé qu’il n’avait pas fait pression sur Carlo Ancelotti pour convaincre le club de le re-signer. À propos de l’italien, Ramos a déclaré: «Quand Ancelotti est revenu, je l’ai appelé pour le féliciter. Mais c’est tout. Il n’y a eu aucune conversation à mon sujet.

Pressé sur certaines des conversations qu’il a eues avec Florentino Pérez, Ramos n’a pas donné beaucoup de détails. Il a déclaré : « Il y a des choses très personnelles que je veux garder privées. Vous avez plus de questions que moi. Il y a des choses qui m’ont été expliquées dans des conversations privées. J’ai donné une conférence de presse, mais les seuls ici sont moi-même, Emilio Butragueño et notre attaché de presse.

Interrogé sur sa relation avec le président, Ramos est resté positif, répondant : « Je ne sais pas ce que le président pense de certaines de ces choses, donc il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ma relation avec le président a toujours été extraordinaire. Comme un père et son fils, au sens sportif du terme. Je suis reconnaissant parce qu’il m’a amené ici. Je ne parlerai jamais contre lui. Je me souviendrai de l’affection qu’il m’a témoignée et de notre étreinte là-bas lors de l’adieu. Tout malentendu appartient au passé. Je me souviendrai du bon.

L’héritage de Ramos

Après avoir discuté du processus de renouvellement, Ramos a répondu à d’autres questions. On lui a demandé comment il définirait son temps au club. Il a répondu : « Comment définir ma carrière au Real Madrid ? Je préférerais que d’autres le fassent. Si je devais choisir un mot, je dirais « pureté ». Chaque minute sur le terrain, j’étais moi-même. Cela a été la meilleure étape de ma vie. Nous avons remporté de nombreux titres. Rejoindre est l’une des meilleures décisions que j’ai prises dans ma vie.

Quelle est la prochaine étape pour Ramos ?

La question de l’avenir de Ramos a également été soulevée, bien qu’il n’ait pas beaucoup parlé de ses options. Il a cependant exclu Séville et Barcelone, déclarant : « J’ai pu parler à des clubs à partir de janvier, donc il y a eu des clubs de clubs qui étaient intéressés. Mais le plan n’était jamais de quitter le Real Madrid, ce qui signifie que je n’y ai pas encore beaucoup réfléchi. Maintenant je vais. Séville est un club de mon cœur, mais je n’envisage pas cette option et je ne pense pas que Séville l’envisage non plus. Barcelone est aussi un “non” clair. Je ne sais pas si je rejouerai un jour dans le championnat espagnol. Ce sont des situations que je n’ai pas encore envisagées.

Alors qu’il arrivait à la fin de sa conférence de presse, il a de nouveau fondu en larmes en parlant de ses parents et en réfléchissant aux 16 ans dans leur ensemble. « Je suis fier d’être arrivé avec ma famille et de repartir avec ma famille.

Enfin, il a déclaré qu’il était satisfait de l’événement organisé ce jeudi, ayant précédemment déclaré que lorsqu’il partirait, il souhaitait sortir par la porte d’entrée. Il conclut : « J’aurais aimé repartir avec un événement le Bernabéu. Mais bravo au club et au président pour avoir organisé cela, avec les trophées et ma famille. »